Éstas son las personas que no deberían tomar café: ¿estás entre ellas?

El café es una bebida universal que cada vez se consume más en todo el mundo. La Organización Internacional del Café prevé que el consumo de este producto durante el año cafetero 2023/24 crezca un 2,2% a nivel global, hasta los 177 millones de sacos frente a los 168,2 millones de sacos del año cafetero 2022/23, esto, eso sí, do la economía mundial continúa creciendo durante este 2024 por encima del 3% y la industria sigue respondiendo con solvencia al sustancial uso de existencias. Aunque es una bebida que toma prácticamente la mayor parte de consumidores, debes saber que hay personas que no deberían tomar café. Descubrimos quiénes y si eres uno de ellos.

La cafeína que forma parte de este tipo de bebidas interactúa con otras sustancias químicas en el cerebro. Si consume más de lo normal, algunas de estas interacciones son las que lo hacen sentir “con exceso de cafeína”. Entonces el corazón puede acelerarse o puede sentirse ansioso o mal del estómago. Y además la cafeína no afecta a todos de la misma manera, como destaca la web de National Institutes of Health. Eso es porque los cuerpos de las personas pueden descomponerla a diferentes velocidades. La rapidez con la que su cuerpo hace esto depende en gran medida de sus genes, explica la Dra. Marilyn Cornelis, investigadora en nutrición de la Universidad Northwestern. Como a todos no afecta por igual, hay a quienes no les sienta bien el café y no sólo esto si no que cuando hay determinados problemas, es mejor no tomar.

Las personas que no deberían tomar café

Con problemas intestinales

Desde el National destacan que las personas con problemas intestinales como reflujo ácido es mejor que no tomen esta bebida porque entonces la cosa puede ir a peor. Lo mejor es reducir el consumo de esta bebida.

Insomnio

Hay más grupos de personas como las que tienen problemas para dormir y padecen insomnio. Es evidente que la ingesta de cafeína en tales personas no es nada conveniente porque necesitan reducir su ingesta para poder descansar y dormir.

Las embarazadas

Según un estudio realizado por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), las mujeres embarazadas que consumieron un promedio de media taza de café al día dieron a luz a bebés un poco más pequeños que las embarazadas que no consumieron bebidas con cafeína.

Los investigadores descubrieron que las reducciones de tamaño correspondientes y el bajo índice de masa corporal de los bebés cuyas madres consumieron menos de 200 miligramos de cafeína al día (aproximadamente dos tazas de café), podrían aumentar los riesgos para el feto. Un tamaño más pequeño al nacer puede poner al infante en mayor riesgo de padecer obesidad, enfermedad cardíaca y diabetes en el futuro.

Los niños

Desde Pediatrics Northwest indican que los adultos sanos limiten su consumo de cafeína a 400 mg/día. Un exceso de cafeína puede provocar síntomas desagradables y peligrosos.

Aunque la relación entre la cafeína y los adultos está bien documentada, los efectos de la cafeína en los niños no se conocen con tanta claridad. Por ello, los expertos recomiendan que los niños y adolescentes limiten o eviten la cafeína, especialmente los más pequeños.

Las personas con ansiedad

Cuando la preocupación se convierte en más desproporcionada y desmesurada con respecto al peligro real es difícil de controlar e interfieren en las actividades cotidianas, entonces se trata de un trastorno de ansiedad.

En Psicología Nafria establecen que el consumo de cafeína estimula la frecuencia cardíaca dando lugar a un estado de nerviosismo y agitación, lo que puede disparar de forma proporcional los niveles de ansiedad.

Otras personas que es mejor que no tomen café

También se nombran a aquellas personas que tienen presión arterial alta, según Medline Plus

Con problemas cardíacos.

Persona que está amamantando, ya que incluso una pequeña cantidad de cafeína que consuma pasa a su bebé

Tiene migrañas u otros dolores de cabeza crónicos

Tiene arritmia (un problema con los latidos o el ritmo de los latidos del corazón)

Tomar ciertos medicamentos o suplementos, incluyendo estimulantes, ciertos antibióticos, medicamentos para el asma y medicamentos para el corazón. Hay que consultar al médico si puede haber interacciones entre la cafeína y los medicamentos y suplementos que toma.

¿Cuáles son los efectos de la cafeína en el cuerpo?