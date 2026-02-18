Ésta es la ruta de senderismo más bonita de España y que debes hacer una vez en la vida

La ruta de senderismo más bonita de España la debes hacer al menos una vez en la vida para poder disfrutar de esta actividad. No hace falta salir de España para disfrutar de esos días en los que descubriremos en primera persona una belleza natural que tenemos que ver. Asistir a ese espectáculo que puede traer unas horas de paz y de tranquilidad es algo que debemos plantearnos. El senderismo ofrece un sinfín de beneficios que no podemos pasar por alto.

Beneficios del senderismo

Es una actividad que podemos practicar a cualquier edad, dependiendo de la ruta, mayores y niños pueden apuntarse a este tipo de planes que son muy beneficios para la salud. Salimos de un sedentarismo que puede provocar graves problemas de salud y entramos en un movimiento que puede acabar siendo lo que necesitamos para mejorar.

El contacto con la naturaleza es esencial para todo ser humano. Mucho más importante de lo que necesitamos. Por lo que debemos estar pendiente de este tipo de actividades que nos conectan de nuevo con ella. El senderismo gana cada vez más seguidores y no es de extrañar si tenemos en cuenta estos beneficios, no solo físicos, sino también psicológicos que ofrece.

Cuerpo y mente se nutren de una actividad que está destinada a convertirse en recurrente. Nuestro país ofrece grandes zonas para caminar y disfrutar del senderismo. Es cuestión de ponerse manos a la obra a disfrutar de una manera de hacer ejercicio que, además, nos permitirá disfrutar un poco más de nuestro país.

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es una ruta senderista que hay que visitar

Este parque natural ofrece unas vistas increíbles, la propia naturaleza ha sido capaz de crear un sinfín de recursos maravillosos que nos han permitido disfrutar del aire libre. Ver espectáculos que son en realidad increíbles y que realmente acabarán siendo los que marcarán esta impresionante ruta. La ermita de San Bartolomé incluida en el misticismo del universo templario es la que ha dado lugar a un lugar con alma en todos los sentidos.

Entre Burgos y Soria encontramos un lugar que se ha convertido en esencial en todos los sentidos. Un cañón que parece esculpido en la roca por una mano maestra y no por el paso del tiempo. A este cañón podrás acceder desde tres puntos, desde Soria en dos accesos y uno desde Burgos.

Las rutas están señalizadas y son de fácil acceso. Por lo que podrás llegar desde cualquier punto y realizar un recorrido no muy exigente físicamente. Podrás seguir de esta manera la geografía de este cañón que puede dejarte realmente con la boca abierta, admirando la belleza natural de este lugar de España.

El acceso es libre, excepto para grupos de más de 20 personas que tienen unos puntos delimitados en el Parque de esta manera no se crean masificaciones o lugares que acaban actuando como un embudo. Dispone a lo largo del recorrido de fuentes de agua y hasta de un W.C. Por lo que es un parque natural que está preparado para recibir a los visitantes.

La ermita la podrás visitar abierta al público en un horario muy concreto. Sábados de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00, y Domingos de 11:00 a 15:00. Por lo que puede acabar siendo un buen plan para una escapada de fin de semana o esos días en los que necesitas disfrutar de un poco de naturaleza. El tiempo que pasarás allí seguro que lo recordarás por sus increíbles vistas en este increíble viaje a pie.