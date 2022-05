A todos nos ha pasado que nos han contado un secreto y nos han pedido que no digamos nada y aunque posiblemente la gran mayoría de nosotros podemos mantener la promesa que hemos hecho, hay personas que no son capaces de hacerlo, ¿por qué? en la mayoría de los casos no parece que sea para hacer daño a esa persona que ha confiado en ellos. Es algo que muchas veces es más «fuerte» que ellos mismos. Descubramos a continuación cuál es el motivo por el que algunas personas no saben guardar secretos.

Personas que no saben guardar secretos

Guardar secretos es muy difícil, pero hay una razón. No poder revelar un secreto o incluso un simple chisme a un alma viviente, implica un trabajo mental continuo que tiene la capacidad de cansar emocionalmente a quien lo custodia. Para confirmar esto, la ciencia viene en nuestra ayuda. Según un estudio reciente , realizado en Estados Unidos en la Universidad de Tufts, publicado en la famosa revista científica Ournal of Experimental Psychology, guardar secretos puede dañar nuestra salud.

El equipo de investigación de la Universidad de Tufts realizó su propio estudio de 1000 sujetos voluntarios, cuyo comportamiento y estados de ánimo relacionados con guardar secretos fueron analizados.

Según lo que averiguaron los investigadores, guardar secretos podría provocar ansiedad y estrés emocional , proporcional al contenido del propio secreto. De los datos recopilados se desprende que cada uno de los participantes del estudio guardó una media de 13 secretos a lo largo de su vida, pero, lo que es más interesante, ninguno de los 1000 voluntarios que participaron en la investigación podía presumir de no haber tenido nunca ningún secreto. De hecho, todos han declarado que han guardado al menos un secreto en su vida.

Según el Dr. Gopal Chopra , médico australiano experto en el campo de la neurociencia y la neurocirugía, cuando guardamos un secreto nuestro cuerpo aumenta la producción de cortisol también conocida como la «hormona del estrés», capaz de aumentar las sensaciones de ansiedad y peligro, creando un estado de fuerte estrés emocional.

Destacar que, según el grupo de investigación de la Universidad de Texas, dirigido por el Dr. Art Markman , sería mayor cuando el secreto en cuestión se refiera a hechos nefastos o información capaz de herir o perjudicar a alguien, factor que hace que el secreto sea aún más difícil de guardar.

En este caso, en efecto, se activaría en el “guardián del secreto” un fuerte sentido de responsabilidad social, que puede llevar al sujeto a reflexionar constantemente sobre el hecho en cuestión, provocando un agravamiento del estado de tensión y estrés ya de por sí. presente. Además, cuanto más tiempo sea necesario guardar el secreto , más podrá aumentar el riesgo de desarrollar síntomas ansiosos, depresivos o psicosomáticos de cierta importancia en el sujeto que se compromete a guardarlo.

Por tanto, podemos afirmar, con cierta certeza, que guardar secretos es una actividad psicológicamente agotadora, y no debe sorprendernos saber que las investigaciones realizadas sobre el tema, todas coinciden en afirmar que la revelación de secretos en cambio tiene el poder de aumentar la sensación general de bienestar y al mismo tiempo llevar los niveles de estrés (y por lo tanto de cortisol) a niveles aceptables.

En resumen, aquellos que no guardan secretos eligen mejorar: ¡no todos, de hecho, son capaces de soportar el estrés emocional que esto conlleva!.