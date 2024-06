Esta palabra la utilizan los jóvenes sin parar y nadie con más de 20 años en España la entiende

Las nuevas generaciones y los jóvenes de España ha sumado al léxico alguna palabra que incluso se escapa de la Real Academia Española. El auge de las nuevas tecnologías también ha creado una nueva jerga juvenil muy difícil de entender para personas de más edad. Todo hasta crear un nuevo vocabulario con alguna palabra no admitida por la RAE pero que están en la calle en el día a día de los más niños.

Boomer es la palabra que resumen perfectamente el nuevo vocabulario de los jóvenes en España. Este anglicismo, que no está registrado en la RAE, se utiliza para referirse a las personas que no están al día en los términos que ahora emplean las nuevas generaciones o simplemente que están desactualizadas. El nacimiento de esta palabra viene de un meme de internet y con ella se hace referencia a las personas nacidas entre 1946 y 1964 en el baby boom después de la Segunda Guerra Mundial.

La palabra más usada por los jóvenes en España

Boomer es una palabra más de las muchas que emplean los jóvenes y puede que no entiendan los boomers o las personas que han crecido entre vocablos diferentes. A continuación hacemos una lista de los nuevos términos que han llegado para quedarse en el diccionario de los españoles, estén recogidos por la Real Academia Española o no.

‘Pana’

Pana es otra palabra que utilizan los más jóvenes en el día a día y que suele hacer referencia a amigo. Ser una pana es una persona cercana y con la que se tiene mucha confianza.

‘Cuñao’

En la España de 2024 el termino cuñao ya no queda en familia. Esta palabra la utilizan los jóvenes para referirse a personas con un humor desactualizado. Digamos que ser un cuñao hoy no es algo bueno.

‘Heater’

Esta palabra sí que puede ser reconocida por las generaciones mayores ya que viene del inglés hate, que significa odio. Así que heater es una persona que genera odio a través de las redes sociales y que tiene malas intenciones en sus interacciones en las redes sociales.

‘Cringe’

Muchos de estos términos se han hecho virales a través de las redes sociales y la emplean los creadores de contenido a través de distintas plataformas. Cringe es una de ellas, y suele ser utilizada para describir vergüenza ajena. Para hacer referencia a la vergüenza ajena también se utiliza la palabra lache.

‘Estar en tu prime’

Está frase suele emplearse para referirse a personas que están en su mejor momento.

‘De chill’

Estar de chill es otra frase muy usada en la actualizad y que, como su propio nombre indica, significa estar tranquilo.

‘Stalkear’

Esta palabra puede que suene muy rara a las personas de más edad porque se ha hecho muy popular entre los más jóvenes con la llegada de las redes sociales. Stalkear es la palabra que se define como al cotilleo de toda la vida. En este caso es hacerlo a través de las redes sociales y consiste en revisar el perfil de la persona que te gusta, odias o que puede que ni conozcas.

‘La queso’

La queso es una de las últimas palabras que se ha incorporado a la jerga de los más jóvenes y que traducida al castellano popular quiere decir la que soporte. Se emplea para referirse a las personas que sienten envidia o con las que tienes una mala relación.

‘Eres la cabra’

Esta frase siempre se ha definido para definir al mejor de la historia en alguna disciplina deportiva ya que viene del termino inglés GOAT, que significa Great Of All Time, el mejor de todos los tiempos al castellano. La palabra goat en inglés quiere decir cabra y por ello ahora a cualquier persona que tiene un buen acto se le dice eres la cabra. En el mundo del deporte, con este término han sido relacionados Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan o Rafa Nadal.

‘Shippeo’

Shippeo es otra de las palabras que sonará a extraña a millones de españoles pero se emplea para definir a dos personas que han conectado después de conocerse.

‘NPC ‘

Esta palabra se utiliza en la actualidad como insulto o para menospreciar a una persona. NPC viene del inglés non playable character y quiere decir persona no jugable. En el mundo del os videojuegos se suele emplear este término para decir a los jugadores que están dentro de un escenario pero no participan en el juego.