Esta es la nueva forma viral de los jóvenes para ganar mucho dinero fácilmente

Ganar dinero fácil es el objetivo de muchas personas en todo el mundo, y lo cierto es que en los últimos años se han descubierto muchas maneras de hacerlo gracias a Internet, por lo que siempre resulta interesante conocer algunas, sobre todo cuando necesitas ese dinero. Te contamos la nueva forma de ganar dinero de los jóvenes en las redes sociales que se ha hecho viral y que está arrasando… ¡miles de euros al mes sin hacer nada!.

Publicar contenido en redes sociales es puro entretenimiento para la gran mayoría pero también una forma de ganarse la vida para muchos otros, y lejos de parecer fácil la nueva profesión de «influencer», lo cierto es que no lo es, ya que hay que saber qué contenido generar y seguir muchas estrategias para lograr el éxito, además de después trabajar cada día sin descanso para mantenerlo. Por ejemplo, un vídeo de 5 minutos en Youtube puede llevar un trabajo de varias horas, algo que normalmente no se ve y no es valorado por el público.

Feet Finder, la nueva app viral para ganar dinero fácil

La nueva plataforma que lo está petando entre los jóvenes es Feet Finder, una app en la que puedes ganar un dineral… ¡vendiendo fotos de tus pies!. Sí, esta plataforma está diseñada para la compra y venta de fotografías de pies, claramente con fines sexuales y fetichistas, y son muchos ya los influencers que la han promocionado en TikTok con el argumento de que es una de las mejores formas de ganar dinero fácil hoy en día.

Resulta curioso que los vídeos sobre esta app han conseguido saltar el algoritmo de TikTok, ya que la plataforma china prohíbe tajantemente el contenido de índole sexual o relacionado con fetiches, ya que sus usuarios pueden darse de alta desde los 13 años y deben estar protegidos de ese tipo de contenido. Sin embargo, los influencers han creado vídeos divertidos sin mencionar directamente la app y así es la forma en la que han evitado la eliminación de sus vídeos.

El sistema de FeetFinder es bastante sencillo, se publican fotografías o vídeos como en otras redes sociales, pero únicamente de los pies, siendo obligatorio ser mayor de 18 años para crearse la cuenta, además de pagar una suscripción para creadores de 3,99 dólares al mes 14,99 dólares al año. El precio promedio que se puede ganar por la venta de una fotografía es de 22 dólares, mientras que se paga en torno a 19 dólares si es un vídeo. De las ganancias generadas por cada perfil, los creadores se quedan con el 80%, mientras que la plataforma se queda el 20% restante.