Esta es la nueva forma de descongelar los coches que se viraliza en Tiktok

TikTok ha viralizado una nueva forma de descongelar los coches, no tendremos que perder tiempo esperando a que el cristal quede limpio. Con este revolucionario método que tiene sus problemas e inconvenientes, se sale de más de un apuro. No es infalible, pero al menos supone una forma de conseguir arrancar antes y no tener que esperar a que el hielo desaparezca. En invierno este truco puede ser la solución que estábamos esperando en estos tiempos complicados en los que necesitamos hacernos con buenos sistemas para ahorrar esfuerzos y minutos. Toma nota de cómo descongelar los coches en invierno.

TikTok viraliza la nueva forma de descongelar los coches

Los coches son los elementos más perjudicados durante la bajada de las temperaturas. Las heladas son una realidad en algunas zonas del país. Si no disponemos de un parking en el que dejarlos, resultará imposible o complicado salir de casa y arrancar en cuestión de segundos. Tardaremos unos minutos en los que estaremos esperando a que se descongele.

El sistema de ponerlo en marcha y esperar a que se ‘caliente’ gasta gasolina y en estos tiempos que corren no es demasiado recomendable. Aunque sería lo ideal, poner la calefacción y dejarlo encendido al aire libre mientras nos acabamos de preparar, el hielo puede ser un elemento persistente contra el que tendremos que luchar.

Ese molesto hielo en el parabrisas tiene los días contados. Este truco se basa en la reutilización de elementos que seguramente tenemos en casa. Podemos colocar un poco de alcohol y limpiador para que juntos se fusionen y acaben eliminando el hielo que se ha acumulado sobre el cristal del coche.

Un truco que según algunos comentarios puede ser perjudicial para el plástico. No obstante es una forma de conseguir acabar con el hielo en cuestión de segundos tal y como vemos en un vídeo viral en el que aparecen las cantidades y el tipo de alcohol que se debe utilizar para poner en práctica este truco.

De momento, el frío parece que nos ha dado un respiro, aunque nos esperan jornadas de duro invierno. Como cada año puede tardar más o menos, pero acabará llegando a la misma velocidad que lo ha hecho en temporadas anteriores. La temperatura puede caer en cuestión de horas con un aviso previo de las autoridades o la AEMET. Especialmente cuando tenemos el anticiclón sobre la península, es más fácil que se produzcan heladas.