Una española viviendo en Suiza alucina con la prohibición de los domingos: «Te pueden denunciar»

Miles de españoles tienen que abandonar la península ibérica para ganarse la vida fuera de nuestro país y Suiza es uno de los principales puntos de destino para los jóvenes que quieren generar unos ahorros y escapar de la precaria situación que viven en España las personas que entran en el mercado laboral. Una ciudadana española que vive en Zúrich se ha hecho viral después de contar en un vídeo las costumbres que tienen los ciudadanos de este país del centro de Europa.

La Secretaría de Estado de Asuntos Migratorios de Suiza informó en su día que a fecha de diciembre de 2021 había un total de 89.473 españoles con residencia permanente en Suiza. De estos, muchos son ciudadanos jóvenes que acuden a este país con el objetivo de alejarse de la precaria situación laboral por la que atraviesan las personas de recién estrenada mayoría de edad que entran al mercado laboral.

España es el líder del paro juvenil de la Eurozona tras cerrar 2023 con una tasa del 28,36%, según los datos proporcionados por el INE. El Gobierno de Pedro Sánchez, como en otras muchas materias, no está consiguiendo atajar la alta tasa de desempleo entre los más jóvenes que sigue teniendo a España líder de la clasificación en esta materia. Si que es cierto que el coste de la vida es mucho más caro que en el resto de Europa, pero los elevados salarios hacen que sea más fácil llegar a fin de mes. Principalmente los más jóvenes que tienen acceso de forma más fácil a un trabajo.

El relato de una española sobre los domingos en Suiza

@sarainzurich, como así se hace llamar en las redes sociales una ciudadana española que viven en Zúrich, se ha hecho viral con un vídeo en las redes sociales en la que cuenta una curiosidad sobre Suiza y los domingos en los que no se pueden hacer ciertas tareas del hogar porque es el día reservado al descanso después de una semana de jornada laboral. Incluso no se permite poner lavadoras o poner aspiradoras.

«Os cuento sobre algunas normas de los domingos aquí en Suiza», es el titular del vídeo que cuenta con miles de reproducciones y ‘me gusta’ en la red social Tik Tok. «Los domingos te pueden denunciar por pasar la aspiradora o poner la lavadora así que yo me he quedado cocinando», cuenta la española en Suiza mientras hace una tarta en la cocina… y en silencio.

«El domingo para ellos es un día de descanso, es totalmente sagrado. Cuando vivía en mi anterior piso teníamos como un horario para las lavadoras y el domingo simplemente no te dejaban poner tu nombre para reservarlo porque estaba prohibido poner lavadoras», cuenta sobre la época en la que vivía en un piso de estudiantes durante su estancia en Suiza.

A continuación, Sara da los motivos por los que los suizos hacen una oda al domingo como día de descanso máximo e incluso no se pueden realizar tareas del hogar. «Ellos respetan muchísimo que su día de descanso así que es verdad que no he tenido nunca ningún problema cuando he vivido en casas de estudiantes. Si que es verdad que por ejemplo los domingos tenemos cuidado de poner la música, de no ponerla muy alta, si pasas la aspiradora que sea lo más rápido posible…», dice mientras cocina el postre.

@sarainzurich también deja una reflexión sobre lo que opinan sus padres sobre esta costumbre en Suiza que consideran que se debería hacer también en España. «Yo cuando se lo cuento a mis padres siempre me dicen que así es como debería ser. Así que nada, como los domingos no te puedes poner a poner la lavadora o limpiar la casa yo hago tartas», finaliza en un vídeo que ha contado con un gran número de interacciones y de personas que han querido comentar esta curiosidad de Suiza. «Así es en gran parte de Europa pero España es otro mundo de desorden y caos», cuenta otro usuario de las redes sociales sobre la diferencia entre las costumbres del centro de Europa con respecto a España.