Un americano destapa las cosas de España que no tienen sentido y las redes le responden muy claro

Las redes sociales se han convertido en un lugar en el que vemos las diferencias entre países. En especial con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Por lo que, estamos ante una serie de elementos que quizás debemos tener en cuenta, un estadounidense nos lanza una serie de pautas que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Ver cómo vivimos desde fuera puede ser un inesperado golpe que quizás no esperábamos y que nos debemos empezar a controlar. Hay una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Son tiempos de cambios que se van mezclando con algunos detalles que nos hacen apostar claramente por un importante cambio de ciclo que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado que se convirtieran en una realidad. Sin duda alguna, son tiempos de vernos desde fuera para poder analizar algunas costumbres que invitan a reflexionar, este hombre ha conseguido cientos de mensajes por lo que dice de los españoles.

Las cosas de España que no tienen sentido

Aunque estamos muy acostumbrados a realizar una serie de procesos que tenemos instaurados en el día a día, toca ponerse manos a la obra con algunos detalles que quizás nunca hubieras pensado que era tan extraño. Para muchas personas es algo habitual, pero para muchos es algo extraño.

Verse con otros ojos es indispensable para poder descubrir algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos imaginado. Quizás debemos empezar a reflexionar sobre ciertos elementos que nunca hubiéramos pensado que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Con esta serie de elementos que acabarán siendo los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Estas 7 cosas que tienen los españoles como habituales, pueden acabar siendo los que nos hagan pensar que estamos en un país que podría hacer las cosas de forma distinta.

Al final, de lo que se trata es de poder analizar, algunos elementos que quizás no pensábamos que fueran tan impactantes desde fuera. Pero en redes sociales, podemos descubrir algunos elementos que son extraños desde fuera. Por lo que podemos anotar estos cambios que quizás deberíamos plantearnos y que no tienen mucho sentido desde fuera.

Este estadounidense hace arder las redes sociales con estas cosas que hacemos los españoles

Las rotondas de 4 carriles o más no les han gustado en absoluto a este hombre que parece que no entiende lo mucho nos gusta a los españoles estos elementos que nos permiten utilizar los intermitentes. Somos los reyes de las rotondas, aunque no gusten demasiado a los extranjeros, son grandes aliados de una circulación que puede parecer confusa desde fuera.

También debemos tener en cuenta que nadie entiende ese picaporte que hay en las puertas, en la parte central. Siendo un detalle que no ha entendido este hombre que se pregunta qué sentido tiene. Quizás acabe siendo un elemento decorativo más.

También debemos tener en cuenta que hay algunos detalles que serán claves y que acabarán siendo lo que marque una diferencia importante. El hecho de que tengamos los meses y los días al revés, según su criterio, puede convertirse en un problema para esta persona que sabe perfectamente cómo poner en práctica determinados elementos que van de la mano.

Habrá llegado ese momento en el que ponemos sobre la mesa algunos elementos tradicionales que a este hombre le causan escalofríos. Ningún estadounidense entiende que tengamos patas de cerdo colgadas en los supermercados.

El jamón es parte del ADN de todo español, un plato de jamón con una copa de vino nacional es un pequeño placer vital que todos podemos poner en práctica. En Estados Unidos no pueden entender la importancia de este tipo de elemento que puede acabar siendo lo que más se eche de menos.

Por lo que, al final, lo que vemos en este vídeo viral son unas costumbres que pueden acompañarnos durante más tiempo de lo que esperaríamos. Es algo innato de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de nuestra forma de ser. Este vídeo nos recuerda las diferencias entre una serie de elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos puesto en práctica. Esta crítica que puede ser compartida por otros de su país, es parte de lo que somos. Estos detalles que nos convierten en únicos pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Este vídeo viral nos ayudará a vernos con otros ojos, sabiendo lo importante que es la gastronomía en un día a día en el que debemos empezar a poner en práctica esos detalles que seguro que sorprenden. Desde entrar en una rotonda hasta volver del super con una pierna de cerdo debajo del brazo.