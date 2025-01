Una española cuenta lo que hacen en las gasolineras de EEUU y la gente alucina: «Eso en España…»

En un mundo cada vez más globalizado, las diferencias culturales entre países a veces nos sorprenden más de lo esperado. Esto es lo que le ocurrió a Rocío Jiménez, una joven española que trabaja como profesora de español en Estados Unidos. A través de su cuenta de TikTok, Rocío compartió una experiencia que no sólo le resulta extraña, sino también un tanto indignante. En su vídeo, la profesora relata con incredulidad cómo los estadounidenses se comportan de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados en España cuando se trata de llenar el depósito. Éste curioso comportamiento en las gasolineras de EEUU ha dejado perplejos a muchos de sus seguidores españoles.

Rocío comienza su relato explicando que, en Estados Unidos, no es tan sencillo como llegar a una gasolinera, echar combustible y marcharse. Según su experiencia, los conductores en EEUU aparcan el coche en el surtidor, luego se bajan y entran en la tienda de la gasolinera para comprar algo, ir al baño, e incluso, en algunos casos, quedarse a comer. El problema surge cuando otros conductores necesitan usar el surtidor y tienen que esperar a que las personas terminen dentro y vuelvan al coche para moverlo.

Esto es lo que hacen en las gasolineras de EEUU

Mientras que en España la dinámica de las gasolineras está regida por una velocidad y eficiencia casi militar, en EEUU el enfoque parece ser mucho más relajado. Este comportamiento no se limita únicamente a las gasolineras, sino que se extiende a otros ámbitos de la vida cotidiana. Las personas están acostumbradas a tomarse su tiempo para hacer las cosas, sin importar si el resto tienen que esperar.

Este comportamiento es también un reflejo de las grandes diferencias en la infraestructura de las gasolineras entre ambos países. En Estados Unidos, suelen ser más grandes y contar con una mayor cantidad de surtidores. Aún así, Rocío cuenta en su vídeo que a veces tiene que esperar a que se quedara un surtidor libre «incluso en gasolineras con 800.000 surtidores», debido a que muchos aprovechan ese tiempo para hacer compras o, en algunos casos, sentarse a comer.

«¿Qué pasa? Que si tienes que echar gasolina, tú tienes que esperar a que las personas salgan de dentro a quitar el coche». Lo más lógico sería aparcar el coche en su sitio y dejar un surtidor libre: «Si vas a entrar para dentro, echas gasolina, quitas el coche que hay un aparcamiento justamente enfrente de la puerta de la tienda, aparcas ahí y te tiras dentro todo lo que tú quieras, pero no te puedes pegar una hora ocupando el espacio del surtidor».

En comparación con Estados Unidos, en España el comportamiento en las gasolineras es completamente diferente. Aquí, es muy raro ver a alguien dejar su coche aparcado en el surtidor. Si alguien necesita comprar algo dentro o utilizar el baño, una vez ha llenado el depósito, retira el vehículo para dejar el surtidor libre.

El vídeo de Rocío no ha tardado en hacerse viral en TikTok. Los comentarios no se han hecho esperar, con personas diciendo que en España un comportamiento como el de los conductores estadounidenses sería motivo suficiente para llamar a la policía. Esto subraya las diferencias culturales que existen entre ambos países:

«Yo lo dejo en el surtidor, voy al WC y compro y luego pago y cuando salgo el coche se lo ha llevado la grúa»; «Pedirle a una persona de EEUU que piense en alguien más que no sea el mismo es como pedirle a una platanera que te dé tornillos»; «Nooooo! Una vez quise mover el coche porque sabía que iba a tardar un poco en la tienda y se me echaron encima pensando que me iba sin pagar».

La gasolinera más grande del mundo

La gasolinera más grande del mundo se encuentra en Sevierville, Tennessee, y pertenece la cadena Buc-ee’s. Esta estación de servicio ha logrado varios récords, incluyendo el de mayor número de surtidores, con más de 120 disponibles. Además, cuenta con una tienda que ocupa una superficie de 6.400 metros cuadrados y ofreceuna amplia variedad de productos y servicios.

Buc-ee’s es una cadena de estaciones de servicio estadounidense que comenzó en Texas en 1982. Desde entonces, ha crecido significativamente, expandiéndose a varios estados del sur de Estados Unidos, incluyendo Alabama, Georgia, Kentucky, Missouri, Carolina del Sur y Tennessee. Estas estaciones se han convertido en lugares donde los conductores pueden descansar, comer y comprar productos de primera calidad.

En resumen, la gasolinera más grande del mundo, situada en Sevierville, Tennessee, es un ejemplo de cómo las estaciones de servicio están evolucionando.