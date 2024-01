Los errores que todos cometemos al apuntarnos al gimnasio tras las Navidades

El comienzo de la cuesta de enero marca un periodo en el que todos nos enfrentamos a la tarea de cumplir los propósitos que nos hemos marcado para el nuevo año. Uno de los más habituales es apuntarse al gimnasio para deseo de perder los kilos ganados durante las festividades navideñas. Algunos optan por clases colectivas y entrenamientos en grupo, mientras que otros eligen sesiones más personalizadas o individuales. En cualquier caso, hay una serie de errores que son habituales y deberías evitar para lograr los resultados deseados.

¡No cometas estos errores en el gimnasio!

Comencemos abordando uno de los errores fundamentales en el gimnasio, que consiste en querer progresar rápidamente en poco tiempo. Construir una base sólida es fundamental, y lo mismo aplica a los entrenamientos, ya que debemos iniciar desde lo más básico. Progresar de manera gradual, adaptándonos a las rutinas y ejercicios, es esencial para un desarrollo efectivo.

En segundo lugar, y estrechamente relacionado con el primer punto, es común cometer el error de utilizar una carga más pesada de la necesaria para nuestra condición física. Está estrechamente vinculado al deseo de progresar rápidamente y a la creencia errónea de que más peso significa mejores resultados, cuando, en realidad, la correcta ejecución del ejercicio debe tener siempre prioridad sobre la carga.

No contar con un plan de entrenamiento es uno de los errores más frecuentes en el gimnasio. Disponer de un plan de entrenamiento es crucial para garantizar un trabajo equilibrado de todos los músculos del cuerpo. Además, contar con un plan de entrenamiento facilita la fijación de metas y el seguimiento de los avances.

A menudo, pensamos que realizar mucho cardio es la clave para perder peso, pero en realidad, un exceso de cardio puede perjudicar la capacidad del cuerpo para desarrollar músculo. Tan esencial como el cardio, el entrenamiento de fuerza juega un papel crucial en la consecución de un cuerpo saludable y en forma.

Otro error frecuente en el gimnasio es la falta de variedad en los ejercicios. Repetir la misma rutina diaria puede llevar a que el cuerpo se acostumbre, dificultando la obtención de los resultados deseados. Por ello, es fundamental introducir variaciones en los ejercicios y ajustar la intensidad para mantener al cuerpo alerta.

Cuando nos dirigimos al gimnasio con la intención de entrenar, es crucial enfocarnos en la sesión y evitar distracciones como enviar mensajes o revisar las redes sociales. La cantidad de músculo que podemos desarrollar está directamente ligada a la concentración que mantenemos durante el entrenamiento, independientemente de su duración.

Si nos tomamos largos descansos entre series o nos involucramos en conversaciones superficiales con otros compañeros, comprometemos nuestro objetivo de ganar masa muscular. En esos momentos, el músculo deja de estar sometido a tensión, y el flujo sanguíneo disminuye, obstaculizando el proceso de desarrollo muscular.

El descanso desempeña un papel crucial en la evolución muscular. El sobreentrenamiento puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo muscular, ya que fatigar excesivamente los músculos puede provocar el efecto contrario al que buscamos, frenando nuestro progreso. La fatiga muscular puede impedirnos continuar evolucionando.

Por lo tanto, es esencial evitar entrenar todos los días. Reservar días de descanso y alternar periodos sin entrenamiento es necesario para recuperarnos y favorecer el crecimiento muscular. Lo mismo ocurre con el sueño, ya que durante este periodo se libera la hormona del crecimiento, permitiendo la regeneración muscular y la evolución de las fibras. Por lo tanto, es esencial respetar rigurosamente las horas de descanso.

Consejos prácticos

Al apuntarte al gimnasio, es natural querer ver resultados rápidamente. Sin embargo, debes comprender que los resultados no serán inmediatos, y cada cuerpo tiene su propio ritmo. La constancia juega un papel fundamental en este proceso. Un error común para los principiantes es esforzarse más de lo que su cuerpo puede soportar, con la esperanza de acelerar los resultados.

No lo hagas. Forzar a tu cuerpo más allá de sus límites puede causar lesiones. No te desanimes si al principio no puedes seguir el ritmo; la constancia te permitirá fortalecerte gradualmente y desarrollar memoria muscular.

Aunque es fundamental tener metas y planes bien definidos, también es crucial establecer objetivos realistas a corto y largo plazo para evitar frustraciones y desmotivaciones. Perder diez kilos en un mes no es realista ni saludable.

Es preferible fijar metas pequeñas pero alcanzables, que te llenen de orgullo y satisfacción. Cumplir con metas pequeñas te preparará más rápido para desafíos mayores, y antes de que te des cuenta, habrás logrado tus objetivos, ya sea perder esos diez kilos u otro logro que desees alcanzar.

La motivación inicial es crucial para comenzar en el gimnasio, pero si no registras tus progresos, puedes perderla fácilmente. Es recomendable anotar todos tus avances para que seas consciente de tus logros. Los avances pueden ser pequeños o grandes, lo importante es reconocer el trabajo que estás realizando.