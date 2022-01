El error que nunca debes cometer al limpiar el suelo

En teoría, limpiar el suelo de casa, no sólo a la hora de fregarlo sino también cuando pasamos la mopa no es difícil. Coges tu fregona, llenas tu cubo, añades un poco de detergente para fregar superficies o suelos o unas gotas de lejía y empiezas a fregar, ¿verdad? pero ¿sabes cómo hacer esto correctamente? Puede que no y que como todo el mundo cometas fallos, pero en concreto, existe un error que nunca debes cometer al limpiar el suelo y que será bueno que conozcas.

El error a evitar al limpiar el suelo

Es el momento de la verdad: vas a descubrir qué es lo que podrías estar haciendo mal cuando limpias el suelo, especialmente con la fregona. Este es un artilugio que bien usado nos puede servir para que el suelo nos quede realmente limpio y brillante, pero es fácil cometer errores como los que vamos a ver y cómo el que queremos resaltar.

El principal error de todos al pasar la fregona no os los vamos a revelar todavía pero que sí que os diremos que otro de los que más se cometen es pensar que la fregona está siempre impoluto o que de hecho no requiere de una limpieza continua porque básicamente está siempre mojada y puede que con ello pienses que ya está limpia. Nada más lejos de la realidad. Tener restos de suciedad o de polvo en la fregona puede significar que una vez la hayas pasado veas el suelo más sucio a como estaba anteriormente.

Por ello se recomienda lavar la fregona a 60 grados en la lavadora, después de cada uso y además deberías cambiarla cada dos meses para garantizar que siga siendo funcional y que los suelos nos queden bien limpios.

Por otro lado, mucha gente piensa que la fregona es algo que nos permite dejar el suelo impoluto sin tener que barrer o aspirar primero. Sin embargo hacer una de las dos cosas es importantísimo, incluyendo debajo de los muebles, en las esquinas y alrededor de otros objetos sin esfuerzo.

Cuidado con el agua a la hora de pasar la mopa

Llegamos al error que debes evitar a toda costa cuando limpies el suelo con una fregona. Tiene que ver con el agua ya que por un lado la gente suele utilizar agua del grifo cuando es mejor usar agua desmineralizada o destilada. Esto ayuda a evitar la acumulación de calcio. El agua dura a menudo contiene minerales que pueden bloquear los hilos de la fregona.

Por otro lado, es muy importante asegurarse que el agua esté a la temperatura adecuada ya que mucha gente opta por usar agua tibia para fregar el suelo cuando es un craso error.

El agua caliente se evapora más rápido que el agua fría y esto significa que pueden quedar más residuos de jabón en el suelo de los que nos gustaría. Esto podría hacer que las superficies se vean rayadas y pegajosas. Por lo tanto, es posible que desees considerar usar agua fría para empezar. Además, ten también en cuenta que para fregar es necesario escurrir bien la fregona y nunca pasarla por el suelo completamente empapada.

Y si deseas que tus suelos te queden brillantes con cada pasada de tu fregona, un último truco: añade unas gotas de vinagre blanco o vinagre de limpieza al cubo del agua con el que estás fregando. El resultado te sorprenderá y más si tienes un suelo laminado.