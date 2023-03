El dulce de tu infancia cambia por completo: adiós al Toblerone que conocíamos

El dulce de tu infancia cambia por completo ya que el famoso chocolate Toblerone que has conocido siempre, con su envase triangular y de color amarillo ya no va a ser igual a partir de ahora. En concreto vamos a tener que decirle adiós al famoso dibujo del Matterhorn, el pico más popular de los Alpes, y que de hecho es una de las señas de identidad de esta chocolatina que podemos encontrar en supermercados, pero que también compramos mucho cuando nos vamos de viaje. ¿Y cuál es el motivo para ello?.

El chocolate Toblerone cambia para siempre

La compañía que fabrica y distribuye Toblerone por todo el mundo está ubicada desde hace más de un siglo en Berna, la capital de Suiza. Fueron los primos Theodor Tobler y Emil Baumann quienes inventaron en 1908 esta tableta de chocolate, cuyo nombre combina el apellido de Tobler y el término ‘torrone’, que es como se denomina al turrón italiano de miel y almendras. Después de 125 años, el éxito del conocido dulce es innegable; vinculado desde hace mucho tiempo a la imagen del país suizo.

Recientemente, sin embargo, se anunció que el símbolo del Matterhorn ya no aparecerá en el empaque de la marca, debido a algunos cambios en la producción. En concreto, y para no contravenir la ley suiza, Mondelēz tendrá que eliminar el símbolo del Matterhorn del envase de su chocolate Toblerone porque la producción ya no es 100% suiza.

Según una ley aprobada en 2017, de hecho, los símbolos patrios y las cruces suizas no pueden aparecer en los envases de productos que no cumplan determinados requisitos y la producción íntegramente en Suiza es uno de ellos y de los que precisamente no cumple Toblerone.

Cómo será a partir de ahora Toblerone

La noticia la dio a conocer el diario suizo Aargauer Zeitung, al que un portavoz de Mondelēz dijo que el rediseño del empaque incluirá un dibujo más moderno y estilizado de la montaña, en línea con la estética geométrica del empaque triangular y el «Claim» ‘ establecida en Suiza’ y ya no ‘de Suiza’.

Mondelēz, propietaria de Toblerone desde 2012, anunció el año pasado que a partir de finales de 2023 trasladaría parte de la producción a su planta en Eslovaquia, donde también produce la marca de chocolate Milka, originalmente fabricada en Suiza.

Para que los productos alimenticios se comercialicen como «hecho en Suiza», el 80% de las materias primas deben provenir del país y la mayor parte del procesamiento debe realizarse en Suiza.