¿Dónde viajar este verano en España? Estos son los 7 destinos más baratos y exóticos

Sol, mar y hordas de turistas compitiendo por unos metros cuadrados junto a la playa. Esta es una de las primeras imágenes que nos vienen a la mente cuando pensamos en unas vacaciones en España. Sin embargo, nuestro país es muy extenso y ofrece una gran variedad de atractivos para visitar: siguiendo unos sencillos trucos es posible organizar unas vacaciones totalmente diferentes a las descritas anteriormente. ¿Te gustaría visitar cascadas escondidas, pueblos pintorescos y formaciones rocosas asombrosas sin necesidad además de gastar demasiado? Prepárate, porque te presentamos a continuación, los lugares dónde viajar este verano en España con 7 destinos baratos y exóticos.

Destinos baratos y exóticos de España

Estos son destinos que estamos seguros vas a querer conocer debido a su belleza y exotismo y también porque es fácil llegar a ellos ya sea en coche o por ejemplo en tren (dependiendo claro de cuál sea tu ubicación).

Las playas vacías de Cedeira, Galicia

Aunque Galicia es una región llena de lugares conocidos, también tiene muchos inexplorados. El pequeño pueblo de Cedeira definitivamente entra en esta categoría y es un excelente ejemplo de la belleza más auténtica de España. Situado en la comarca de las Rías Altas, destaca por sus formaciones montañosas, y cuando la mirada recorre el mar desde las colinas que lo rodean, la comparación con los fiordos noruegos no es para nada exagerada.

Explora la ciudad y admira la arquitectura tradicional gallega y los hermosos edificios antiguos con grandes ventanales antes de relajarte en una de las playas vírgenes: aquí en el norte de España serás uno de los pocos visitantes y seguramente no tendrás problemas de espacio.

Viaje al centro de la tierra en el Lago Azul, Burgos

Al norte de Burgos, en el valle de Rudrón, se encuentra un lago de increíbles aguas turquesas que a primera vista parece pequeño en tamaño, pero en realidad está conectado con la cueva sumergida más grande de toda España. Una visita obligada para los exploradores más intrépidos, la cueva recibe el sobrenombre de «Everest», ya que en su mayor parte aún está inexplorada. Obviamente, es obligatorio tener una licencia de buceo para bucear en esta maravilla submarina, pero nadar en las frías aguas del lago sabiendo lo que hay debajo de su superficie es una sensación única que no querrás perderte.

Un plató de cine en Bardenas Reales, Navarra

El parque natural de las Bardenas Reales está situado entre Zaragoza y Pamplona y no coincide en absoluto con la imagen de España que conocen los turistas. Es una especie de desierto rico en formaciones calizas, cerros escarpados, canales de arena y arcilla rodeados de un paisaje que recuerda mucho a la estepa. La particular conformación de este territorio atrae no sólo a los amantes de las excursiones, sino también a productores de cine y televisión en busca de escenarios únicos para filmar. Podrás adivinar qué serie ha rodado aquí algunas de sus escenas…¡Juego de Tronos!.

La «Ciudad de los libros» en Urueña, Valladolid

A unos 50 km al oeste de Valladolid se encuentra un lugar por el que pasan muchos viajeros que visitan España sin siquiera saber que existe: Urueña, un pueblo de unos 200 habitantes rodeado por una muralla medieval conservada casi en su totalidad. Una excursión por las calles del pueblo y la visita al castillo son una verdadera inmersión en el pasado.

Además, Urueña es la primera “Ciudad de los libros” de España: una idea que pretende aunar librerías especializadas en libros raros o descatalogados con localidades de trascendencia histórica, con el fin de promover una nueva forma de turismo sostenible. De este modo puedes recorrer las 12 (sí, hay hasta 12 librerías para 200 habitantes) librerías y embriagarte con el típico olor a libros usados, hojear tomos antiguos mientras te tomas una copa de vino y aprender más sobre el arte de encuadernar libros. El encanto único de Urueña te dejará con la sensación de haber descubierto un verdadero secreto.

Paz en la Costa del Azahar, Islas Columbretes

En la costa que da al Mediterráneo hay un oasis de tranquilidad y naturaleza virgen . ¿Creías que era imposible? Sin embargo, eso es exactamente lo que te espera en el grupo de islas frente a la costa de Castellón de la Plana (norte de Valencia) conocido como las Columbretes.

Este archipiélago deshabitado de origen volcánico es un área protegida, tanto en el mar como en la tierra, y es el hábitat natural de varias especies de lagartos y aves en peligro de extinción y de la gaviota corsa en particular. Puedes reservar una visita de un día a esta reserva, explorar la isla y nadar en las aguas que la rodean, una alternativa perfecta al bullicio que reina en la costa de Azahar.

Un pueblo encantado en los Pirineos, Lanuza

El pequeño pueblo de Lanuza parece literalmente sacado de un libro de cuentos para niños. En pleno Pirineo, enclavada a orillas de la reserva del mismo nombre, Lanuza permaneció deshabitada durante décadas después de que los habitantes se vieran obligados a abandonar sus hogares debido a la construcción de un embalse cercano.

En nuestros días, a pesar de que el pueblo ha vuelto a estar habitado, el encanto y la serenidad que le dan a este lugar una atmósfera de cuento de hadas se han mantenido inalterables. Si estás de viaje por el norte de España coge un desvío y visita este pueblo, no te arrepentirás.

Una guarida de piratas en Tenerife, Masca

El pueblo de Masca, encaramado en las montañas de Tenerife, fue una vez un famoso refugio de piratas. Hoy en día, es el punto de partida de senderistas y aficionados a la escalada deseosos de explorar la isla para luego emprender el descenso hacia el mar a través de un sugerente paisaje volcánico.

Incluso si el senderismo no es tu pasión, Masca sigue siendo un destino que vale la pena y de fácil acceso en coche: desde aquí, la vista de las montañas y el mar es simplemente impresionante.