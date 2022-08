¿Dónde es festivo el 15 de agosto de 2022 y qué comunidades hacen puente?

El mes de agosto es sinónimo de vacaciones para muchos españoles, no obstante, estés o no de vacaciones, el 15 de agosto ha sido tradicionalmente una fecha de descanso que se marca como un festivo nacional en el calendario español. Este día es la fiesta de la Asunción de la Virgen y los que aún no han tenido vacaciones, lo esperan con ganas.

¿En qué comunidades es festivo el 15 de agosto?

El calendario laboral de 2022 establece un total de 14 días festivos repartidos por el calendario y solo ocho se celebran en toda España de manera paralela. A estos hay que sumarle cuatro festivos autonómicos y dos festivos locales. El 15 de agosto se encuentra dentro de los festivos nacionales, así como el 1 de enero o el 6 de enero.

Como es un festivo nacional, se trata de una fecha que las comunidades autónomas no pueden modificar. Este próximo lunes será festivo en toda España y aunque coincidirá con muchas vacaciones, habrá muchos lugares con la persiana bajada. Además, al caer en lunes, este año se celebra como un puente no laborable de tres días.

Otros festivos nacionales son el 12 de octubre, que se celebra la Fiesta Nacional de España o el 6 y el 8 de diciembre, que conmemoran el Día de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción. Estas son fechas que tradicionalmente también se celebran como un puente, todo depende de como queden en el calendario, este año son un martes y un jueves. Los festivos nacionales no pueden ser modificados por las comunidades autónomas, por ello, este próximo lunes será fiesta en todo el país, sin excepción.

Referente a las fiestas autonómicas y locales, estos son de elección propia por la comunidad, por ejemplo, para celebrar fiestas regionales en esa zona. Las comunidades suelen hacerlos coincidir o con fiestas propias o con días señalados como el 26 de diciembre, justo después de Navidad, o el 2 de mayo, posterior al Día del trabajo.

¿Qué se celebra en este festivo?

La fiesta Nacional del 15 de agosto se conoce como el día de la Asunción de la Virgen. Tradicionalmente, se cree que el cuerpo y el alma de la Virgen María fue llevado al cielo, terminando así sus días en la tierra. Es por ello, que muchas comunidades marcan el día en su calendario y también, algunos pueblos aprovechan para celebrar sus fiestas locales.

Gran parte de la población ya está de vacaciones esta semana, junto con este festivo y un clima favorable, se muestra como la oportunidad perfecta para que los ayuntamientos apuesten por celebrar sus fiestas en estas fechas. Por ejemplo, en Madrid tendrán lugar las míticas fiestas de la Paloma, en el Barrio de la Latina y en Vitoria son las fiestas de la Virgen Blanca.

Ahora ya lo sabes, tanto si estás de vacaciones, como si aún vas a la oficina, el lunes 15 de agosto toca descanso. Seguro que muchos aprovechan para ir a la playa, hacer algún picoteo con amigos o simplemente, disfrutar de una buena película en el sofá. Además, las ciudades que acojan fiestas locales, podrán darlo todo este fin de semana sabiendo que el lunes, no hay que volver a trabajar.