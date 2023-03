La DGT avisa de que esto que haces, será sanción

Los primeros test de drogas llegaron en 2010 a las carreteras españolas de la mano de la Dirección General de Tráfico (DGT). Entre los distintos motivos de los agentes para realizar controles, el más común es el preventivo. Los test de drogas se realizan sobre una muestra de saliva del conductor y pueden detectar hasta cinco tipos diferentes de droga: anfetamina, cocaína, metanfetaminas, cannabis y opiáceos.

¿Cuáles son los riesgos de conducir bajo los efectos de las drogas? El consumo de estas sustancias aumenta de manera exponencial las probabilidades de causar un accidente. Según la cantidad y la combinación de sustancias, el riesgo de accidente se puede multiplicar hasta por 200. Dar positivo en el test de drogas conlleva una sanción de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir.

En los casos más graves, puede incluso constituir un delito contra la seguridad del tráfico con penas de prisión de hasta seis meses y de privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Las pruebas de drogas se realizan en controles preventivos por los agentes de Tráfico, en accidentes y en pruebas aleatorias. Periódicamente, la DGT también pone en marchas campañas especiales para intensificar el control del consumo de drogas entre los conductores.

Usar trucos para intentar eludir los controles de #drogas (tomar agua, café, limón, etc.) no funcionan. La presencia de droga en la saliva no desaparece hasta que no lo hace de la sangre. Solo funciona NO consumir.

