El impresionante truco para conseguir puntos extra en el carnet de conducir a partir de 2023

El carnet de conducir por puntos está activo en España desde el año 2006, diseñado para modificar el comportamiento de los conductores y así reducir las incidencias y, por tanto, la siniestralidad en las carreteras, un sistema con una clara eficacia demostrada desde su implementación. Te contamos cómo conseguir puntos extra en el carnet de conducir para así recibir un pequeño premio que eleve tu contador y te proporcione una mayor calidad como conductor, al menos sobre el papel.

La nueva normativa de Tráfico se va a centrar especialmente en los comportamientos al volante que son más peligrosos para la seguridad vial, con sanciones más duras y más deducción de puntos por determinadas infracciones, como las que están relacionadas con las distracciones, además de otras como llevar en el vehículo un detector de radares (aunque no esté conectado) o hacer un mal uso de los elementos de seguridad pasiva (cinturón de seguridad, o airbags, entre otros).

Cómo conseguir puntos extra en el carnet de conducir

Los cursos siempre han sido el medio para conseguir puntos para el carnet de conducir, hasta ahora disponibles para recuperar los puntos perdidos, pero con esta nueva normativa se introduce la gran novedad de que cualquier persona podrá hacer el curso para conseguir puntos. Al realizar y superar el curso con éxito podrás obtener dos puntos extra, siempre y cuando no tengas tu saldo en negativo y no hayas alcanzado ya el máximo de 15, ya que en esos casos no sería posible esta bonificación.

Estos cursos especiales para conseguir puntos extra en el carnet de conducir están dirigidos a todas las personas que aunque no hayan cometido infracciones graves quieran mejorar su conducción para hacerla más eficiente y segura. Los conductores recibirán formación en diferentes técnicas, todas orientadas a evitar accidentes y también a reducir el consumo de combustibles contaminantes.

Son cursos organizados e impartidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), y para configurar esta formación extra se han tomado como ejemplo los cursos de conducción segura y eficiente que se han ido realizando en asociaciones, entidades aseguradoras, clubes de conductores o autoescuelas. La frecuencia máxima para poder realizar estos cursos es de 2 años, con una duración mínima de 6 horas, y se llevarán a cabo tanto en carretera como en zonas urbanas, prestando así atención tanto a vehículos como al entorno.

Gracias a estos cursos, podrás lograr ese par de puntos extra cada dos años.