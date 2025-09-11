Desde que el técnico del lavavajillas me contó esto mi vida ha cambiado: los platos salen impolutos
Mi vida ha cambiado desde que mis platos salen impolutos del lavavajillas, un técnico me contó su secreto mejor guardado. Hoy en día, dependemos en gran medida de nuestro lavavajillas. Se ha convertido en una de las maneras más eficaces de tener la cocina siempre limpia. Algo que quizás hasta ahora no sabíamos es la importancia de cuidar este electrodoméstico para que nos acabe dando aquello que deseamos. Un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no habíamos ni imaginado.
A partir de ahora, vamos a saber, en todo momento, la manera de conseguir que nuestra casa se mantenga en perfectas condiciones, empezando por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, hay trucos que nos sirven para que nuestra casa siempre esté perfecta, pero cuidado, porque la manera en la que lavamos nuestros platos puede ser algo excepcional, si tenemos en cuenta lo que está por llegar en estas próximas jornadas. Toma nota de un truco para hacer que tus platos siempre queden bien cuando se limpian en el lavavajillas.
Los platos salen impolutos
Antes que nada, reconocer el avance del lavavajillas, pero también reconocer sus más y sus menos. Es un elemento que puede darnos más de una sorpresa inesperada en estos días en los que quizás necesitamos conseguir que nuestra vajilla esté en perfectas condiciones.
Hay pequeños pasos que podemos empezar a visualizar y no tienen por qué ser tan complicados de apreciar. No todo se limpia en el lavavajillas, cuando descubrimos que hay platos, pero sobre todo ollas y sartenes que mejor se lavarán a mano, sabemos en todo momento de qué somos capaces.
Con pequeños gestos conseguiremos hacer realidad un cambio significativo que podrá acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de conseguir aquello que deseamos y más con la ayuda de un experto en estos electrodomésticos.
Lo que podemos redescubrir es empezar a apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Una situación del todo inesperada que puede convertirse en un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no pensábamos. Este truco permite aprovechar al máximo nuestro lavavajillas para conseguir unos platos más que limpios.
El técnico de lavavajillas me contó este truco
Los expertos de Balay nos indican cómo debemos limpiar nuestra vajilla de la mejor manera posible, con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de aprovechar al máximo cada rincón del lavavajillas sabiendo dónde colocar cada pieza:
- Retira los restos de comida con un cepillo.
- Se cuidadoso: que la vajilla y el menaje no se toque entre sí.
- Los cubiertos deben colocarse en un cestillo, o en la tercera bandeja colocándolos de lado y ordenados.
- Coloca los recipientes hacia abajo para que no salgan llenos de agua.
- La vajilla se debe colocar de tal forma que los brazos aspersores se muevan libremente.
- Pon la cantidad de detergente correcta y ¡a limpiar!
Estos expertos, además de decirnos cómo colocar cada elemento, nos explica los errores que cometemos a la hora de poner el lavavajillas:
- Olvida lo que te han dicho sobre su consumo. Los lavavajillas Balay consumen desde 9,5 litros. Para que te hagas una idea, solo un minuto con el grifo abierto gasta unos 8 litros. Por lo tanto, usando el lavavajillas se pueden ahorrar hasta 25 litros de agua al día y 6.800 anualmente, gracias a que se aprovecha al máximo cada gota.
- ¡No hagas un prelavado a mano!. Tenemos la costumbre de meter los platos y vasos impolutos al lavavajillas, pero no es necesario. Es cierto que se deben retirar los restos sólidos de comida que quedan en los platos, pero no hay que hacerlo pasando previamente por debajo del grifo toda la vajilla. Así es como estás gastando más agua de la necesaria. Los lavavajillas están preparados para hacer un ciclo de lavado completo, prelavado incluido. Así que se puede ahorrar bastante agua simplemente usando un cepillo para retirar los restos de comida y dejando que el electrodoméstico se encargue de todo lo demás.
- No dosifiques a ojo el detergente. Utilizar correctamente el detergente es clave para que platos, vasos y cubiertos salgan relucientes. Puedes utilizar pastillas (que incluso pueden llevar el abrillantador y la sal incluidos), geles (de los que vienen en bolsitas individuales) o detergente en polvo. Elige el que más te guste, pero ¡muy importante! Nunca lo eches directamente en la cuba porque, si lo haces, es posible que se consuma totalmente en la fase del prelavado, y ya no quedará para el resto del ciclo. La consecuencia te la puedes imaginar: los platos no saldrán tan limpios como esperabas. Normalmente, 20-25 ml de detergente (o una pastilla si lo prefieres) son suficientes para lavar una vajilla con un grado de suciedad habitual.
- No utilices siempre el mismo programa. ¿Te has fijado en cuántos programas tiene un lavavajillas hoy en día? Antes de nada, recuerda que los programas largos son los que menos consumen porque usan el agua a menor temperatura y presión.