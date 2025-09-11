España ya es el único país de la OCDE con el paro por encima del 10%

La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se repitió en julio, un 4,9%, y España ya es el único país de la OCDE con un desempleo por encima del 10%.

De esta forma, el desempleo en la OCDE encadena ya 39 meses seguidos en el porcentaje del 5% o por debajo de esta cifra. En el mes de julio, el desempleo siguió sin cambios en 20 de los 38 países de la OCDE para los que había datos, disminuyó en once y aumentó en dos.

Seis países contabilizaron en el séptimo mes del año una tasa igual o inferior al 3%, mientras que solo España se anotó un número de dos dígitos (10,4%), el mismo que en junio.

Junto con nuestro país, en lo más alto de la clasificación de las naciones con mayores tasas de paro se situaron Finlandia (9,9%), Suecia (8,9%) y Colombia (8,8%). En el lado contrario, los niveles más bajos se dieron en Japón (2,3%), Corea del Sur (2,5%) y en México (2,6%).

Respecto al número de desempleados en la OCDE, este bajó en julio en 223.000 personas, hasta un total de 34,256 millones de parados, de los que 10,805 millones residían en la eurozona.

El paro en España

Entre los menores de 25 años, la tasa de paro de la OCDE retrocedió dos décimas en julio al 11,2%, mientras que el desempleo de los mayores de 25 años permaneció invariable en el 4,1%.

Por otra parte, se ha consolidado la tendencia ascendente del paro juvenil entre los Estados nórdicos y bálticos, que llevan varios meses liderando esta métrica y desplazando a España del liderato que venía manteniendo históricamente.

De esta manera, Estonia (27%), Suecia (24,6%) y Finlandia (23,8%) encabezaron los primeros puestos, seguidos de nuestro país con un 23,5%. De su lado, los menores niveles de desempleo en esta franja etaria se observaron en Japón (4,3%), México (5,4%) e Israel y Corea del Sur (5,9%).