Para gran parte de la población española, el café se vuelve imprescindible en sus vidas, siendo una fuente de energía muy recurrente o incluso un hábito que, en caso de saltarse, se convierte en una necesidad. En España, un ciudadano de media consume 4,22 kilos de café al año, lo que equivale a 562 tazas al día; es decir, un español se toma de media más de un café al día. Por regla general, lo que convierte a este alimento en una necesidad o en una herramienta es la cafeína acompañada de un sabor agradable.

La cafeína frena una sustancia del cerebro llamada adenosina, la cual avisa al cuerpo que hay fatiga. Al hacer efecto, la cafeína enciende el cerebro y lo mantiene activo. Al ser una bebida recurrente, se ha convertido (el «tomar un café») en un momento de descanso y socialización que se suele compartir con otras personas cuando se toma fuera del domicilio habitual.

El reconocido escritor estadounidense Dan Buettner confirmó en sus redes sociales que el café es una de las mejores bebidas para vivir más. En sus intervenciones sobre el café, matiza que la mejor hora para consumir esta bebida es antes del mediodía.

Según el escritor, tomar una o dos tazas al día ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, mientras que en caso de consumirlo más tarde puede dañar la calidad del sueño debido a la larga cantidad de tiempo que la cafeína se mantiene en el cuerpo.

El café ideal

Dan Buettner recomienda cafés de un tueste ligero, evitando los oscuros o torrefactos. El tueste ligero conserva muchas más propiedades antioxidantes y menos perjudiciales en el grano. El estadounidense no cree en la marcas gourmet y cree que puede haber cafés económicos de gran calidad.

A la hora de su preparación, se debe emplear una cafetera por goteo o manual que use filtro de papel. El papel filtra los aceites naturales del café que llevan el colesterol en el cuerpo. El café deberá ser estrictamente negro, evitando añadir azúcares, siropes, natas o leches grasas.

Otros expertos respaldan las afirmaciones de Dan Buettner. La Academia Americana de Medicina del Sueño respalda firmemente restringir el café por la tarde, ya que su consumición durante las seis horas previas a acostarse reduce el tiempo total de sueño profundo.