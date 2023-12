Da igual dónde vivas: ya sabemos cuál es la mejor hora para cenar

La mejor hora para cenar vivas donde vivas es aquella que te hará estar en plena sintonía con tu cuerpo y la propia naturaleza. El ser humano se ha separado de aquello que lo hace ser como es, los ciclos de la naturaleza parece que están al margen de unos hombres y mujeres que quieren vivir de espaldas a lo que son. No dejamos de ser animales que han evolucionado, pero, aunque no nos guste seguimos muy ligados a este elemento natural. Nos movemos en función de unos ritmos que intentamos romper de forma antinatural con sus correspondientes consecuencias.

Ya sabemos cuál es la mejor hora para cenar

Los españoles somo los que más tarde cenamos de toda Europa, para muchos es impensable en esta última comida del día a las 10 de la noche, pero en nuestro país es una realidad. España tiene unos horarios para los que es difícil acostumbrase y de los que cuesta mucho adaptarse en caso de venir de fuera.

Los horarios de las comidas vienen marcados por algo de lo que no podemos huir, el trabajo. La jornada laboral en España es en su mayoría partida, es decir, se trabaja por la mañana y por la tarde de 4 en 4 horas, por una pausa para comer y descansar al mediodía. También es muy habitual hacer turnos, en ese caso, la cena puede retrasarse un poco más, pudiendo acabar a las 9 o las 10 de la noche de trabajar.

Para un Europeo que termina su trabajo a las 4 o a las 5 de la tarde, es viable poder cenar a las 6. Para un español esa es la hora de la merienda que le permite aguantar hasta la hora de la cena que suele ser demasiado tarde para la mayoría de los expertos que coinciden en algo.

Esta es la hora ideal para cenar

Aunque estemos intentando huir de la naturaleza, cuando se hace de noche deberíamos estar pensando en dormir. Nuestro cuerpo empieza a prepararse para hacerlo, con lo que el metabolismo es más lento a partir de las 10 de la noche. Lo ideal es comer antes de las 8 y en especial a las 7 de la tarde, como hora ideal para cenar entre las 6 y las 8. Con tiempo para poder empezar la digestión y realizar el ayuno del que tanto se habla. Entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana siguiente hay 12 horas en las que no se ingiere nada de nada.

Carla Zaplana una experta en nutrición autora del libro ‘Come limpio’ ha explicado que: “La verdad es que en los países latinos se cena muy tarde, en EE.UU., por ejemplo, sobre las seis ya se está cenando, lo que ayuda a hacer ese descanso digestivo, el ayuno del que tanto se habla. Ahora muchas personas hacemos ayuno intermitente y dejamos de comer a las cuatro o a las cinco. Haces un súper desayuno y vuelves a comer a las cuatro y cinco, y ya muchas veces, no comes más. He encontrado a pacientes que comen a las 11 o a las 12 de la noche, cuando el cuerpo está apagado y lo atascan”.

No es una buena manera de cuidar nuestro cuerpo, cenar tarde tiene sus consecuencias, hace que no funcione de la manera que necesitamos. Por lo que, si podemos comer más pronto, notaremos los beneficios. Es importante adaptarnos a la propia naturaleza y no salir de ella, el sistema digestivo y, en general, todo el cuerpo, sufre las consecuencias.