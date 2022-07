Las curiosidades de Chipre que no sabías

Si no tienes destino para estas vacaciones, entonces ya puedes buscar un lugar con cantidad de requisitos para descubrir. Es el caso de Chipre, del que debes conocer alguna cosas pero no muchas porque, aunque es un lugar turístico, no es tan popular como otros lugares. Mira las curiosidades de Chipre.

Une playa, montaña, diversión, cultura y gastronomía. Además de sus playas paradisíacas, de su gastronomía y de todo su conjunto patrimonial, son muchas las historias, hechos anecdóticos y curiosidades que hacen de la isla un lugar lleno de encanto.

Cuáles son las curiosidades de Chipre

Museo de esculturas al aire libre de Ayia Napa

Según Politours, una de las cosas que más llama la atención es el museo de esculturas, pero en este caso al aire libre. Creado en 2014 y situado cerca de Cabo Greco, el Ayia Napa Sculpture Park reúne, a lo largo de dos hectáreas, cientos de esculturas elaboradas por artistas locales, griegos y de todo el mundo con el objetivo de promocionar la cultura chipriota.

Flamencos en Lárnaca

Es tan sencillo como espectacular: ir a avistar flamencos a ciertas zonas de Chipre es cada vez más popular en la isla. Los flamencos pasan parte del invierno al refugio de esta isla mediterránea, donde se les podrá ver de noviembre a diciembre.

Poblada de gatos

Muchos la conocen como la isla de los gatos. La leyenda cuenta que Santa Elena de Constantinopla, emperatriz del Imperio Romano envió barcos llenos de gatos a la isla mediterránea para que lucharan contra las serpientes, que superpoblaban en aquel momento la región.

Iglesias pintadas

Posee diez iglesias pintadas e inscritas en el listado del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco entre 1985 y 2001. Se reparten entre pequeños pueblos y aldeas a lo largo de la sierra de Troodos, donde se organizan rutas de hiking y trekking para descubrir lo mejor del interior de Chipre.

Ensalada y patata

Todas las mezclas de sus ensaladas están igual de buenas, aunque no todas sean igual de sanas. Asimismo, muchas comidas también se suelen acompañar de patatas fritas, que resulta ser no sólo producto de alta calidad en la isla, sino también uno de los más exportados al mercado internacional.

Bajo el imperio británico

Aunque son muchos los distintos imperios y dominios que han dejado su huella en la isla a lo largo de los siglos, estuvo sometida al Imperio británico, de 1878 a 1960, primero como protectorado y posteriormente como colonia. Por esto no sorprende que se conduzca por la izquierda.