¿Cuántos días se pueden conservar los huevos duros en la nevera?

¿Alguna vez has pensado que los huevos que estaban a punto de pasarse se pueden conservar durante más tiempo si los hervimos y luego los metemos en la nevera? Es algo que los expertos no recomiendan pero que mucha gente hace, de modo que si tú también has guardado huevos duros en la nevera, te explicamos cómo se hace correctamente y el tiempo que puedes almacenar estos dentro de tu frigorífico.

Conservar huevos duros en la nevera

Para saber el tiempo que puedes guardar huevos duros en la nevera, dependerá mucho de si todavía tienen la cáscara o no. En el caso de que los hayas hervido y no los hayas pelado, puedes perfectamente almacenarlos en la nevera y conservarlos sin problema durante una semana. La cáscara protegerá a los huevos, ya cocinados, de los patógenos, pero tampoco te confíes y no sobrepases esa semana que se podrían llegar a conservar.

¿Y en el caso de que sean huevos duros sin cáscara? Puede que tengas un picnic o que hayas preparado una ensalada de huevo y la quieras meter en la nevera hasta que te la lleves. En ese caso, si no tienen cáscara, tan sólo nos van a aguantar unas horas. De hecho, se aconseja consumirlos en cuanto sea posible es decir, el mismo día en el que los has hervido.

Otros errores que se cometen con los huevos duros

Junto al hecho de confiarnos y pensar que unos huevos duros en la nevera nos van a durar muchos días cuando no es así en realidad, existen otros errores que todos cometemos con respecto a este alimento. Por ejemplo, el tiempo que pasan a temperatura ambiente. Cuando hayas hervido tus huevos y ya estén cocidos, debes dejar que se enfríen y de inmediato comerlos o meterlos en la nevera (mejor con la cáscara). De hecho, se aconseja que no pasen más de dos horas a temperatura ambiente.

Tampoco debes sacarlos de la nevera antes de tiempo. Tan sólo cuando los vayas a consumir o a usar para la receta o plato que estés preparando.

Por otro lado, jamás calientes los huevos duros en el microondas ya que si se acumula vapor dentro de la cáscara podrían estallar. Es mejor llenar una olla con agua, calentar esta y luego añade los huevos hasta que se calienten. Los pelas y los sirves para consumirlos de inmediato.

Y por último, en el caso de que te quieras llevar los huevos duros para una ensaladilla, es mejor que te lo lleves todo por separado. Nunca te lleves la ensaladilla ya echa de casa, ya que entre los huevos duros y la mayonesa combinado con las altas temperaturas puede ocurrir que proliferen microorganismos, en concreto, la salmonella. Recuerda además llevarlo todo en una nevera portátil para no romper la cadena de frío.