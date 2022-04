Cada día podemos encontrarnos ante infinidad de curiosidades y preguntas que en muchos casos no tienen respuesta, o al menos no una que se fácil de encontrar, y muchas de estas curiosidades están relacionadas con el cuerpo humano. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los límites de la visión humana?, ¿hasta dónde alcanza nuestra vista?.

El ser humano es muy curioso, especialmente con todo lo relacionado con su propio cuerpo y las capacidades que el mismo puede tener. Si eres de las personas a las que les gustan este tipo de curiosidades, estás en el lugar indicado, ya que el artículo de hoy se centra en una de ellas.

¿Tiene límites de la visión humana?

Se han realizado numerosos estudios en diferentes países para determinar si hay un límite para la visión humana, determinar lo pequeño que debe ser un objeto o a qué distancia debe estar para que ya no podamos verlo, ningún ser humano. Resulta curioso que, por más estudios que se han realizado, no se ha podido establecer un límite, ya que no se ha encontrado.

Sí, es posible que una persona no vea un objeto a determinada distancia, pero otra persona sí podría verlo. Siempre y cuando un objeto transfiera un fotón a una célula de la retina, esa persona será capaz de verlo, sea cual sea su tamaño o la distancia a la que esté.

Realmente, lo único que le importa al ojo para poder ver un objeto es la cantidad de luz que llega a él, por lo que si ese objeto transmite un mínimo de luz, habrá visión sobre él, por lejos que esté.

