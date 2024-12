Se confirma cual es el verdadero centro de España: no es el que tú pensabas

El centro de España que casi nadie imaginaria que está tan presente en nuestro país, no es el que podríamos imaginarnos. Sino más bien todo lo contrario, no está en el corazón de la que es nuestra capital, sino que se encuentra en un lugar que quizás costará creer. En definitiva, estaremos ante una serie de situaciones que pueden llegar a ser fundamentales y que debemos empezar a visualizar de una forma o de otra. No es lo que tu pensabas, sino que hay un centro verdadero que puedes visitar.

No es el que tú pensabas

Nos hacemos una idea de cómo es nuestro país o nos la hacen.

Un centro del país que nos sorprenderá por encima de cualquier cosa.

Este es el verdadero centro de España

Descubrir España es siempre el mejor plan de viaje, sobre todo, si tenemos en cuenta este elemento central de nuestro país. El centro no es la Puerta del Sol, aunque nos encante descubrir la capital, sino que está en un lugar un poco más lejano que debemos descubrir.

En Getafe encontramos el centro de España, un lugar que seguro que nos despertará más de una alegría. De la mano de determinados cambios que pueden ser claves para estas jornadas que tenemos de descanso. Podremos ver el centro del país y hacerlo desde este punto del país.

Tal y como indican desde la web del Ayuntamiento: «Ubicado en el término municipal de Getafe, el Cerro de los Ángeles es considerado por muchos el centro geográfico de la península ibérica. Presidido por el Monumento al Sagrado Corazón, construcción que data de 1944 y del que destaca su alta torre coronada por la escultura del Cristo, el Cerro de los Ángeles acoge otros edificios religiosos como la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, del siglo XIV, y el Seminario Diocesano Nuestra Señora de los Apóstoles, lugar de formación para los sacerdotes que ejercerán su ministerio en la Diócesis de Getafe. El entorno, muy frecuentado para la realización de actividades recreativas, cuenta con merenderos, paseos, circuitos de footing, fuentes, aseos, parques infantiles y un campo de fútbol».

Cerro de los Ángeles situado en Getafe es el lugar que nos transportará al centro del país. Dejaremos atrás la capital de España, por unos kilómetros, pero ganaremos en un poco de tranquilidad para estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales.

Una pequeña escapada será lo que nos haga redescubrir un mundo repleto de buenas sensaciones.