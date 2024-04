Cómo es la primera tienda del mundo dedicada al chucho

El suso o chucho es ese dulce que a todos nos gusta y que tiene azúcar y crema por dentro. Es más típico de diversos lugares y está buenísimo. Sabemos cómo y cuál es la primera tienda del mundo dedicada al chucho o suso.

Gerona puede presumir de ser la primera ciudad y tener la primera tienda del mundo dedicada al chucho exclusivamente. Puesto que pastelerías con este dulce hay muchas, algunas con mayor o menor calidad, pero no un único establecimiento dedicado a esto.

La primera tienda del mundo dedicada al chucho

Es la centenaria empresa gerundense El Xuixo de Can Castelló que ahora tiene un local con variedad de susos, con diversos toping y mucho más.

Puedes pedir este dulce en el mismo establecimiento para comer allí o bien para llevar. Los toping son la atracción del establecimiento, con chocolate, golosinas y hasta helados.

Tradición en torno a este dulce

Aquí elaboran auténtico suso a base de una receta centenaria que ha ido pasando de padres a hijos, para hacer cada día este apreciado dulce 100% gerundense a lo largo de muchos años.

El año 2018, Julià Castelló y Pilar Campos inauguran un nuevo obrador de pastelería, un obrador especializado en la elaboración de susos o chuchos, el único que existe para elaborar exclusivamente este producto totalmente artesanal, diario y manual.

El producto fresco diario convive con una nueva gama de producto que después de años de pruebas y ensayos ha tenido su resultado óptimo, un dulce de quinta gama de máxima calidad totalmente acabado para que los profesionales de la restauración, panaderos, pasteleros, tiendas especializadas y otros establecimientos de alimentación, lo puedan utilizar para ampliar su oferta con un suso distinto y de calidad.

Y te deleitarás con susos más tradicionales y otros algo novedosos: de crema, crema de ratafía, manzana, de chocolate, cheesecake, lemon pie, crema de café, dulce de leche, crema canela y cardamomo, cabello de ángel y turrón blando de Agramunt.

Es para cuando quieras, en festividades, a diario, para Navidad, en la fiesta de las flores de la ciudad, porque elaboran nuevos sabores de acuerdo con la temporada.

El secreto del dulce de la primera tienda del mundo dedicada al chucho

Ya puedes probar este dulce si te pasas por la ciudad. Lo elaboran en su obrador diariamente y de forma artesanal.

El relleno y el enrollado del producto, la lenta fermentación con humedad y calor controlado, y finalmente los freímos con un buen aceite. Este puede ser el secreto de la elaboración de un buen chucho. Para esto, trabajan con productos de proximidad, de km0.

Explican que la experiencia, el oficio de muchos años y el amor al producto hacen que estos chuchos sean reconocidos y valorados.

En qué consiste este dulce

Es un dulce de pastelería que consistente en una masa fina de forma cilíndrica rellena de crema, frita y azucarada por fuera.

Aunque no está claro del todo, fuentes indican que el dulce nació en Gerona en los años 1920 en la pastelería que Emili Puig tenía en la calle de la Cort Reial. Puedo hacerlo así porque un repostero francés le enseñó a realizar un pastel, chou à la crème, que no fue exactamente luego un chucho, si no toda una inspiración para crear este dulce que tiene tanta tradición.

Es de destacar que además de en esta comunidad, ya en la segunda mitad del siglo XX se estableció como uno de los principales productos vendidos en las churrerías.

Por esto tal dulce o pastel relleno de crema, principalmente, lo vemos también en otros lugares como puede ser Albacete, Castellón de la Plana, Asturias y Valencia.

El mejor chucho del mundo

Durante marzo, se ha dado dentro del concurso el mejor chucho del mundo que se ha realizado en el evento Forum Gastronómico de Gerona, donde participan chefs de gran renombre de la talla de Joan Roca, Paco Pérez y muchos otros.

En concreto, si quieres probar el mejor suso del mundo, según este concurso, lo puedes hacer en la pastelería Triomf, del barrio de Poblenou de Barcelona. La pastelera Gisela Bellart es la ganadora la cuarta edición de este famoso concurso.

Esta pastelería está ya acostumbrada a vender muchos chuchos, pero sus propietarios reconocen que desde que se supo el premio, es una locura y están haciendo muchos al día. Las ventas se han disparado.

Gisela Bellart, tercera generación de Triomf, consiguió en 2022 el premio de la Generalitat a Mejor Joven Artesano Alimentario Innovador.

Además de este gran chucho, elaboran muchos otros productos como las trufas de chocolate, el merengue, de vainilla con mermelada de melocotón o de fresa, pastel sacher, bizcocho de chocolate relleno de mermelada de frambuesa, mermelada de albaricoque y trufa cubierto con chocolate 70% cacao, Brazo de gitano de chocolate, cajas de bombones, entre muchos otros.

Para dar con este premio, el jurado del concurso ha destacado especialmente la calidad de la crema, pues realmente hablamos de un aspecto importante y que llevan los chuchos en su interior, aunque el chocolate hace años que también se vende.