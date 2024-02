En Madrid se esconde una tienda en la que todos sus productos valen 1 euro… o menos

El eslogan de tener más por menos se cumple en esta tienda que Madrid esconde, todos sus productos valen 1 euro o menos. En los últimos tiempos nos hemos convertido en auténticos expertos en el arte de encontrar los mejores chollos posibles, para ahorrar o simplemente sobrevivir.

Después de la pandemia todo parece que ha subido de forma exponencial. La cesta de la compra, la luz, el agua, el gas, pagamos más por menos y no menos por más. Justo lo que consigue esta tienda de Madrid que guarda un secreto en su interior.

Una tienda en la que todos sus productos valen 1 euro o menos

El coste de la vida ha cambiado por completo, con unas cifras que no son nada buenas y se han convertido en nuestra peor pesadilla. Los sueldos puede que hayan aumentado o al menos el SMI, pero no al mismo ritmo que unos gastos que se han multiplicado y amenazan cada mes la economía de todas las familias.

Para llegar al final de este periodo con un mismo sueldo o sueldos, hay que mirar bien cómo van desapareciendo los euros. En esencia parece que se marchan a gran velocidad. Una cesta de la compra que incluya todos los productos básicos puede suponer unos cien euros, como mínimo, dependiendo del tipo de familia y las necesidades o gustos. Ya que hay productos como los que son aptos para celíacos que son más caros que los convencionales.

También pagaremos de más en busca de un buen pescado fresco o de una carne un poco más elaborado. En esencia, gastaremos en lo básico, también en las frutas y las verduras que pueden estar por las nubes. Para poder llegar a estas cifras que necesitamos poner ver plasmadas en lo que cobramos y gastamos, esa resta que puede quedarse en nada es importante estar al día de las ofertas.

Podemos ahorrarnos una buena cantidad de dinero, si simplemente nos fijamos en lo que gastamos. De esta manera, tiendas como estas de Madrid en la que pagaremos 1 euro o menos nos puede ayudar a equilibrar las cuentas o llegar a final de mes para permitirnos un minicapricho.

Si aún no has descubierto estas tiendas, ha llegado el momento de hacerlo, no solo están en Madrid, sino que forman parte de una cadena que está instalada en varias ciudades de España.

Madrid esconde esta tienda low cost

La cadena de tiendas que se ha instalado en Madrid se llama SQRUPS y nos ha cambiado por completo la vida. Es la que nos ayudará a obtener más por menos. Por unos pocos euros o unas monedas podemos salir con la bolsa de la compra llena, eso sí, debemos saber bien qué tipo de tienda es.

Tal y como figura en la descripción de esta cadena: “Nuestra cadena de tiendas está especializada en la venta de productos cortos de fecha, descatalogados, restos de campaña, restos de promociones…”. Por lo que cumple con una función en concreto y nos casi regala una serie de productos que no podemos perder de vista.

Se trata de un outlet que según explican en su web: “ Sqrups somos un outlet urbano con más de 70 establecimientos basados en el mercado de oportunidad especializada en productos básicos a precios accesibles. Nos dedicamos a la compra, almacenamiento, distribución y venta al consumidor de primeras marcas, a descuentos significativos de entre el 30 – 80%.”

Por lo que debemos tener en cuenta que son productos nuevos que cada semana cambian y no han continuidad. Podremos hacer una compra puntual, pero es muy difícil que la repitamos, por lo que, hay que ir cada semana para ver qué nos encontramos y poder llenar la cesta de la compra con lo mejor de un outlet que gurda muchas sorpresas.

En plena expansión por nuestro país, prácticamente están en todas las comunidades autónomas, por lo que podremos hacer la compra por ejemplo en Madrid o en Barcelona, eso sí, quizás con productos diferentes ya que dependen de un stock que va cambiando.

Detrás de esta empresa, hay un compromiso social que ayudará a reducir los residuos y los elementos que pueden acabar generando un cambio de rumbo que puede ser el que marque la diferencia. Un lugar en el que encontramos ofertas que provienen de tiendas que han cerrado o de un stock que no se ha vendido.

Todos los productos son nuevos, por lo que no debes preocuparte por ello. Además de que están etiquetados y han pasado por los respectivos controles de calidad. Deberás empezar a pasarte por estas tiendas o quizás descubrirlas con este vídeo. Puedes ver como hay material para hacer un buen regalo o hacérselo a una misma por unos euros, esos días en los que necesitamos una dosis extra de alegría.