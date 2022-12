Cómo localizar los productos de mayor descuento en el supermercado y ahorrar hasta un 50%

La cesta de la compra está por las nubes, con los precios más altos que nunca y unas subidas que parece que no dejan de darse día sí y día también, prácticamente en todo lo que te puedas comprar en un supermercado, lo cual hace realmente difícil distribuir el presupuesto mensual y que te alcance para todo lo que necesitas. Te contamos cómo localizar los productos con más descuento en un supermercado y que así la compra te salga mucho más barata… ¡te vendrá de perlas saber este truco!.

Los trucos se han convertido en el día a día de muchas familias en el hogar, ya sean trucos de limpieza, de belleza, de higiene, de compras, y es que sin duda todo lo que te permita hacer alguna tarea de forma más sencilla de lo habitual o ahorrándote un dinerito siempre viene bien. En las redes sociales puedes encontrar miles, especialmente en TikTok o Instagram, donde los vídeos con ese tipo de contenido causan furor.

El truco para localizar los productos con más descuento en un supermercado

Los supermercados llevan a cabo diversas estrategias para hacer que los clientes compren lo máximo posible cada vez que visitan sus tiendas, como poner lo más solicitado en los últimos pasillos o cambiar con frecuencia el contenido de las estanterías y neveras para que tengas que dar vueltas buscando lo que quieres, así te llevarás otras cosas que te encuentres por el camino.

Al margen de las diferentes promociones que puedan tener los supermercados, hay un trucazo increíble para ahorrarte un buen pico en productos que muy probablemente comprarás con frecuencia, y para ello debes fijarte en los productos que tengan una fecha de caducidad próxima. Para sacarles partido y no tener que tirarlos, y perder así el dinero, los supermercados siempre aplican rebajas considerables a los productos de alimentación que están a punto de caducarse, y si te sabes organizar puedes ahorrarte hasta un 50%.

Este truco te vendrá de perlas, por ejemplo, para comprar carnes envasadas, lácteos, embutidos y muchos más productos de alimentación que seguramente utilizas de vez en cuando pero cuando los compras pagas el precio completo. A partir de ahora, echa un ojo a los productos próximos a caducarse y verás que puedes comprar unos cuantos y ahorrarte así un dinero en ellos, bastará con que organices tus menús en base a estas ofertas, comerás más variado y por mucho menos dinero.

Los productos próximos a caducar se suelen colocar en la sección que le corresponde en cada caso, con etiquetas especiales que muestran la oferta para llamar tu atención. Estos productos son totalmente seguros siempre y cuando no se aprecie que están en malas condiciones o su fecha de caducidad no haya pasado, ya que a veces pueden no haber llegado a esa fecha pero las condiciones de conservación no han sido óptimas y han perdido calidad.