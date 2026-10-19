Cómo y dónde salir a buscar boletus en Navarra: las mejores zonas para encontrar estas setas y cómo identificar correctamente los boletus edulis

Ir a coger setas es un arte, y aunque en Navarra tengan algunos de los mejores boletus encontrarlos es más difícil de lo que parece. En todo caso, la humedad acumulada, las temperaturas y el tipo de arbolado influyen su aparición.

En concreto en Navarra, los hayedos y los robledales son el mejor lugar para buscar las setas, especialmente cuando las lluvias de otoño mojan el suelo y el frío todavía permite que fructifiquen.

Entre los posibles destinos si quieres salir a por setas, Ultzama es uno de los mejores destinos, tanto por sus bosques como por los servicios de su parque micológico. Otros posibles lugares son Goizueta, Aezkoa o el valle de Roncal.

Dónde buscar boletus en Navarra: bosques y zonas para organizar la salida

Los bosques de Navarra son magníficos, pero en particular Ultzama es un lugar perfecto por la cantidad de hayedos. En especial gracias a las zonas altas a partir de las primeras lluvias de septiembre.

De hecho, el valle cuenta con salidas guiadas para aprender a reconocer especies y recogerlas correctamente. Hacer caso a las autoridades forestales e ir con expertos es fundamental para conocer el hábitat y cómo puedes recoger setas sin dañar el medioambiente.

Los bosques de Goizueta y el valle de Aezkoa son otros destinos de tradición micológica. El valle de Roncal también destaca entre las zonas donde organizar una jornada setera.

La razón es que son áreas amplias, con condiciones diferentes según la orientación y la altitud. En todo caso, si planificas la salida debes consultar el estado del monte.

Cómo reconocer boletus eludis si sales a coger setas al campo

El Boletus edulis destaca por un sombrero de tonos pardos o avellana, inicialmente abombado, y un pie robusto. En la parte superior del pie suele apreciarse una fina retícula blanquecina, semejante a una pequeña red.

Eso sí, no basta sólo con mirar el sombrero, debajo también hay láminas con una superficie formada por tubos que terminan en pequeños poros. Estos son blancos en los ejemplares jóvenes y evolucionan hacia tonos amarillentos y verdosos al madurar. La carne es blanca y no azulea al cortarla.

Con apreciar uno de estos detalles no es suficiente, hay que examinar el hongo en su conjunto. Por ejemplo, un sombrero marrón y un pie grueso no bastan para identificar una seta, y los poros rojizos o anaranjados no corresponden al edulis.

Además, ten en cuenta que bajo la denominación habitual de boletus se agrupan distintas especies, por lo que reconocer el grupo no equivale a determinar cuál tenemos delante.

Cómo preparar una salida a recoger setas por los montes navarros

Lo que nunca debes hacer es salir a por setas sin la más mínima idea de lo que vas a hacer. El Gobierno de Navarra dispone de un mapa de acotados de setas y hongos que permite consultar las condiciones de cada zona, las especies y la información sobre permisos.

Para la salida, prepara una cesta ventilada, calzado adecuado y una ruta que puedas seguir también si empeora la visibilidad.

No te olvides de llevar el teléfono cargado y guardar el recorrido para evitar que la búsqueda termine alejándote del camino sin darte cuenta.