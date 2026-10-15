Las autoridades forestales lo dejan claro de una vez por todas: se pueden recoger setas sin autorización en un monte privado, pero solo bajo estas condiciones

Con la llegada del otoño, muchas personas aprovechan para salir al monte a buscar níscalos, boletus y otras setas. Pero ¿se pueden recoger si el terreno es privado?

En Galicia, la respuesta depende de las condiciones de la finca y del uso que se quiera dar a los ejemplares. La normativa permite hacerlo en determinados casos, aunque establece límites y restricciones que conviene conocer antes de llenar la cesta.

¿Se pueden recoger setas en un terreno privado sin autorización?

El Decreto 73/2020 contempla la recogida de setas para consumo propio en montes y terrenos forestales privados sin necesidad de pedir permiso al propietario, siempre que este no haya restringido el aprovechamiento micológico. La clave está en distinguir entre la recolección doméstica y la actividad con fines comerciales.

El propietario puede reservarse el aprovechamiento de los hongos de su finca y prohibir que otras personas los recojan sin autorización. Para ello, debe acotar la superficie y señalizar la restricción de manera visible, especialmente en los accesos. Por eso, antes de comenzar la búsqueda, conviene comprobar si hay carteles que limiten la actividad.

¿Cuántos kilos de setas se pueden recoger al día?

La normativa gallega establece un límite de dos kilos de setas por persona y día para la recolección destinada al consumo propio. Además, quienes salgan al monte deben respetar las restricciones de acceso y las condiciones fijadas para el aprovechamiento micológico en terrenos privados.

Este límite se aplica individualmente, no por familia ni por grupo. Además, la recolección debe tener carácter esporádico y una finalidad doméstica, sin objetivos económicos o comerciales.

Quien pretenda superar esas condiciones deberá atender a las reglas del aprovechamiento comercial y obtener la autorización correspondiente de la persona propietaria del monte.

La diferencia es relevante durante las temporadas de abundancia, cuando algunos recolectores pueden encontrar más ejemplares de los que permite el aprovechamiento doméstico. La cantidad recogida y el destino de las setas determinan qué condiciones deben cumplir.

¿Qué está prohibido al recoger setas en Galicia?

La normativa también regula cómo deben recogerse y transportarse los hongos. Las setas deben guardarse en cestas u otros recipientes permeables y abiertos por la parte superior, de modo que circule el aire y puedan dispersarse las esporas. Las bolsas de plástico no cumplen este requisito.

Tampoco se permite recolectar durante la noche, entendida como el periodo comprendido entre el atardecer y el amanecer. Para extraer los ejemplares, se puede utilizar un cuchillo o una navaja, pero no rastrillos, azadas ni herramientas que dañen el suelo o la parte vegetativa del hongo.

Además, los recolectores deben evitar remover la tierra y deteriorar las setas que decidan dejar en el bosque. La normativa protege las especies amenazadas y restringe la recogida de ejemplares demasiado jóvenes o excesivamente viejos.

¿Cómo comprobar las condiciones antes de ir al monte?

Antes de salir a buscar setas en Galicia, conviene verificar si el terreno presenta restricciones señalizadas, respetar el máximo de dos kilos diarios por persona para consumo propio y utilizar recipientes adecuados. Por otro lado, hay que evitar la recolección nocturna y las prácticas que dañen el suelo.

La propiedad privada no impide automáticamente recoger setas para consumo doméstico, pero tampoco concede libertad absoluta para hacerlo. Consultar la disposición publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) permite conocer las condiciones legales y evitar infracciones durante la temporada micológica.