¿Cómo se dice en español, ‘osos panda’ u ‘osos pandas’? La RAE se inclina claramente por una de ellas

El español es un idioma tan extenso que tiene palabras que ni siquiera sabemos que existen y están aceptadas. En cambio, hay otras que usamos habitualmente, pero nos generan muchas dudas. En este segundo caso, la Real Academia Española (RAE) tiene que salir a dar explicaciones.

Es lo que ha ocurrido con el plural de oso panda. La norma sobre el plural en palabras compuestas es clara, y la RAE no considera que este caso deba ser una excepción.

Tanto osos pandas como osos panda son correctas, pero la Academia prefiere la segunda forma. Lo ha explicado mediante la Fundéu.

Cuál es el plural de ‘oso panda’ en español, según la RAE

Ante la duda sobre el plural de oso panda, la Fundéu ha explicado que tanto osos panda como osos pandas son formas correctas en español, aunque una de ellas es la más recomendable.

La entidad lingüística señala que se prefiere la forma osos panda. Esta construcción mantiene invariable el segundo elemento del compuesto. Es decir, la palabra panda, mientras que el plural recae únicamente sobre osos.

Según la Fundéu, ambas opciones son válidas desde el punto de vista gramatical, pero la recomendación es clara: la forma preferente es osos panda.

De esta manera, se mantiene la estructura de los nombres compuestos en los que el segundo elemento funciona como un modificador y no varía en plural.

Cómo se escribe el plural de las palabras compuestas en español, según la RAE

El caso de oso panda no es único. En español existen muchos sustantivos compuestos formados por un nombre principal y otro que lo especifica. En este tipo de construcciones, lo habitual es que sólo el primer elemento adopte el plural.

Por ejemplo, ocurre lo mismo con expresiones como ciudad dormitorio, pez globo o coche bomba. En estos casos, lo más correcto es decir ciudades dormitorio, peces globo o coches bomba, manteniendo invariable el segundo sustantivo.

La razón es que el segundo término no actúa como un sustantivo independiente, sino como un complemento que aporta información adicional sobre el primero.

En oso panda, la palabra panda funciona como un modificador que indica el tipo de oso, no como un elemento que deba pluralizarse.

Sin embargo, el español también admite la pluralización de ambos elementos en algunos contextos, sobre todo cuando el segundo término se percibe como un sustantivo pleno. De ahí que osos pandas no sea incorrecto, aunque resulte menos recomendable según la Fundéu.

Otros animales que generan confusión cuando los escribimos en castellano

En cuanto a la forma de escribir el nombre de animales, el oso panda no es la única especie que genera problemas. Murciélago también es un caso sorprendente. Aquí lo llamativo es que la RAE también acepta murciégalo en su diccionario y el motivo es histórico.

La RAE recoge murciégalo como un sustantivo masculino, pero lo hace con varias advertencias clave. Por ejemplo, en su diccionario figura como una palabra en desuso y de registro vulgar.

Es decir, no es una errata ni una invención moderna, sino una palabra documentada desde el siglo XVIII y con una etimología plenamente reconocida.