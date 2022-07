Llegado el mes de julio muchas personas comienzan sus vacaciones, el momento perfecto para desconectar de la rutina, ya sea de estudios, de trabajo, de casa… y el teléfono móvil puede ser un impedimento para poder descansar como se debe. Hoy te contamos el truco para utilizar el modo vacaciones en WhatsApp durante el verano y que no te molesten continuamente con notificaciones que en muchos casos quizás no te interesen.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo, y son miles de millones de mensajes los que se envían cada día, tanto de forma privada como en grupos. Los mensajes individuales suelen ser interesantes para quien los recibe, pero los que llegan en muchos grupos no siempre lo son, y puede resultar muy molesto estar constantemente recibiendo las notificaciones.

Cómo usar el modo vacaciones en WhatsApp para que no te molesten

El modo vacaciones de WhatsApp es una bendición para quienes quieren descansar del móvil en sus vacaciones pero sin dejarlo de lado, una función que se puede activar durante todo el año pero que sin duda es en las vacaciones de verano cuando más partido le vas a sacar.

Esta función está configurada de forma que puedas desconectar del estrés de las notificaciones con los chats que no te interesa seguir durante tus vacaciones pero sin tener que eliminarlos o bloquearlos ya que en la vuelta a la rutina son nuevamente de utilidad, por ejemplo los grupos del trabajo o del centro de estudios. Esto se puede hacer tanto para conversaciones privadas como para chats de grupo.

Se trata de la función para archivar chats, la cual enviará todas las conversación a la zona de chats archivados, sin eliminarlas, y todos los mensajes que te lleguen a esas conversaciones se quedarán ahí hasta que vayas a ellos. No te saltarán las notificaciones ni te aparecerá la conversación entre los últimos mensajes recibidos, una función perfecta para desconectar de aquellos grupos o personas que escriben demasiado o cosas que realmente no son importantes, como pueden ser memes, publicidad, etc.

Con el modo vacaciones podrás «librarte» de la gente molesta de WhatsApp sin tener que bloquearla, ya que si bloqueas esa persona se dará cuenta y te escribirá un mensaje de texto o te llamará por teléfono, por lo que te molestará por otras vías. Cuando termines tus vacaciones, o cuando te apetezca durante las mismas, te puedes pasar por los chats archivados para ver si alguno te puede interesar, y desarchivarlos cuando vuelvas a la rutina.

Activar el modo vacaciones en WhatsApp es tan sencillo como en cada chat seleccionar la opción de «archivar chat», y en el mismo lugar podrás devolverlo a la pantalla principal cuando quieras hacerlo.