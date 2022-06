Lo que nunca debes compartir por WhatsApp

No hay duda de que WhatsApp nos ha cambiado la vida en muchos aspectos y facilita sobremanera las comunicaciones. ¿Has llegado a pensar la gran cantidad de información que recibes por este sistema? Desde vídeos divertidos a ofertas de supermercados o un simple «te quiero» de tu pareja. Pero hay cosas que en WhatsApp nunca deben ser compartidas. Un buen uso de la aplicación permitirá una mejor experiencia para todos.

Evita compartir esto en WhatsApp

Fotos comprometedoras

Hablamos de fotos comprometedoras aquellas que pueden ser utilizadas en tu contra por parte de las personas que la recibe. Fotos en los que aparezca con actitudes comprometidas o en momentos de desnudez no deben ser compartidas, sobre todos porque la persona destinataria podría hacer un mal uso de ellas.

¿Recuerdas el caso de la fábrica de Iveco? Costó la vida por suicidio a la chica que la compartió, lo que unido a una mala práctica por parte de la primera persona que la recibió, permitió que se hiciera viraln y llegó al móvil de su marido. Con fotos comprometedoras también nos referimos a aquellas en las que aparecen menores de edad en la playa, en la piscina o en el momento del baño.

No, este tipo de fotografías va creando un tipo de rastro digital difícil de borrar y en muchos momentos se comparten sin el permiso de los propios padres. Debe evitarse por completo esta práctica, así como la de poner fotos de pequeños como estado o perfil de WhatsApp.

Información sin contrastar

Muy típico lo de reenviar algo «por si acaso». Se trata de una práctica muy común que no tiene ningún tipo de sentido. Antes de compartir cualquier información que te ha llegado, comprueba que sea real y fidedigna y, sobre todo, que tenga interés para las personas a las que se las vas a mandar.

Es muy habitual que los grupos se llenen de mensajes virales que no tienen ningún tipo de base y que no hacen más que alimentar un bulo que no tiene ni pies ni cabeza. No contribuyas a ellos, probablemente la persona a la que se lo mandas no le interesa le más mínimo. El «por si acaso» debe tener otro tipo de dimensión. Los timos son muy abundantes.

Contenido delicado o de mal gusto

Cuando se comparte algún tipo de contenido debemos seleccionar las personas a las que las mandamos. Eso de enviarlo a todos nuestros contactos no tiene ningún tipo de lógica, porque lo que a alguien puede parecer de gracioso a otro le puede sentar mal.

Ser muy cuidadoso con el contenido de tipo político, religioso o sensible será una de las mejores armas para que todo aquello que mandes sea de calidad. Siempre conveniente ponerse en la piel de los demás y así comprobar cómo le sentaría recibir un contenido de estas características. Recuerda que no tienes que enviar todo lo que te llega.