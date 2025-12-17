El comentario a micro abierto más viral en el mundial del 98: el cabreo quedó grabado para siempre en la historia

Hay un comentario que ha pasado a la historia, realizado a micro abierto y de lo más viral en el mundial del 98. Un momento histórico que se ha convertido en uno de los más vistos en redes sociales. Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos últimos días. Volvemos al pasado para ver a los clásicos, a los que trabajaron sin redes sociales con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser esenciales que tengamos en consideración.

Este es el comentario a micro abierto más viral del 98

En el año 98 un comentario se hizo viral, siendo uno de los que hoy en día sigue estando muy presente en los comentarios de expertos de este sector y también en aficionados. Sin duda alguna, llegó de la mano de uno de los maestros del sector que no dudó en darlo todo y más en ese momento.

En 1998 sólo había la televisión para saber qué pasaba en cualquier sitio. Las redes se convirtieron en el elemento a seguir que, sin duda alguna, ha acabado siendo el que nos ha acompañado en unos días en los que realmente todo puede ser posible.

Es hora de conectar de nuevo con algunas novedades que nos hacen sentir ese vídeo en el que un Matías Prats indignado decía su mítica frase: «Pero, ¿esto qué es?». Tal y como nos explican los expertos del Blog Del Real Madrid, ese momento fue increíble: «¿Pero esto qué es…? ¿PERO ESTO QUÉ ES? Es el primer recuerdo que me viene a la cabeza cuando pienso en el Mundial de Francia 98. El monumental cabreo de Matías Prats que tanta gracia nos sigue haciendo a muchos se remonta a la jornada inaugural de la cita mundialista de hace ya dos décadas. Siempre presumo de haber visto aquel momento ‘zapping’ por excelencia en riguroso directo. Mientras los profesionales de TVE realizaban sus primeras apariciones de cara a lo que sería la cobertura del campeonato el presentador Matías Prats asistía atónito al baile de conexiones que entraban sin seguir el orden de la escaleta. Trataba de dar paso a Míchel y a José Ángel de la Casa, pero los que aparecían en pantalla eran José Mari Bakero o Miguel Ángel Nadal… Y de ahí, en riguroso directo, vino el famoso grito de Matías Prats. ¡Pero esto qué es! Cosas del directo… Aquel miércoles 10 de junio de 1998 arrancaba el Mundial pero, para mí, lo hacía de forma muy diferente al de cuatro años antes. Estados Unidos 94 empezó el mismo día que me daban las vacaciones. El inicio de Francia 98, sin embargo, me pilló en plenos exámenes, lo cual fue una… faena. Aun así, dejé los libros y los apuntes por unas horas para no perderme el arranque de la jornada inaugural. Un Mundial es un Mundial y se celebra cada cuatro años. El Mundial de 1994 me lo había tragado entero, incluso viendo aquellos partidos que se jugaban en plena madrugada. Pero claro, estaba de vacaciones… El de 1994 fue el último gran verano de mi vida. Los siguientes no serían iguales por circunstancias que no vienen a cuento de explicar ahora aquí. Cuatro años después la situación era bien distinta pero me las ingenié para poder ver bastantes partidos y entre libros y apuntes estuve al tanto de lo que sucedía en los terrenos de juego de Francia».