La ciencia explica qué significa soñar con comida

¿Alguna vez has soñado con comida? La comida forma parte de la vida de todos nosotros, así que en principio no debería resultar nada extraño. Ahora bien, según explica la ciencia, el hecho de soñar con comida tiene significados muy diferentes según el contexto. Por ejemplo, no tiene nada que ver el hecho de soñar con comida podrida a hacerlo con una comida en familia. A continuación te explicamos las distintas interpretaciones.

En líneas generales, soñar con comida simboliza la situación emocional en la que te encuentras. Si en tus sueños ves un alimento dulce, significa que estás atravesando un buen momento emocional. Si, por el contrario el alimento está podrido, debes resolver algún problema que te causa malestar.

Comida en abundancia

Soñar con comida en abundancia significa que te encuentras en un momento de bonanza económica. Ahora bien, debes ser capaz de interpretar tu postura en el sueño. Si tienes frente a ti una gran cantidad de comida y no te la puedes comer toda, mucho cuidado porque estás a punto de llegar a una situación límite en algún ámbito de tu vida.

Comida podrida

La comida podrida no es una buena señal. Si sueñas con un plato de comida podrida, el significado es muy claro: te sientes agotado porque has llegado a una situación límite. Necesitas parar, descansar y volver a resurgir de tus cenizas.

Sobras del día anterior

Debes hacer un esfuerzo por recordar todos los detalles del sueño. Si ingieres las obras del día anterior, significa que vives con resentimiento hacia alguien o algo. Para sentirte bien contigo mismo y ser feliz, tienes que dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante.

Comida en familia

Sin lugar a dudas, soñar con una comida en familia es una de las mejores cosas que te pueden pasar porque significa que estás en un momento de tu vida lleno de armonía y alegría. Este es un sueño que anuncia prosperidad en las relaciones.

Fruta

Si el alimento que ingieres en el sueño es fruta, quiere decir que quieres explorar tu lado más sensual. Quieres disfrutar de nuevas aventuras e innovar en el terreno sexual. Estás cansado de la rutina y te apetece descubrir nuevas cosas.

Marisco

¿En tu sueño comes marisco? Es una muy buena señal, porque indica que en un breve periodo de tiempo reconocerán tu trabajo y tu valía. Te va bien en el ámbito profesional, y todos los esfuerzos que has realizado se verán recompensados.