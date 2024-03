Cancelan las clases en este país por el eclipse solar del 8 de abril

El eclipse solar del próximo 8 de abril puede significar unos días más de clases para aquellos alumnos que sufrirán de lleno sus efectos. Siempre que llega un fenómeno de este tipo, el mundo se pone en pie ante la llegada de un hecho singular.

El sol se ocultará durante nada más y nada menos que 5 minutos. En los que el mundo se sumergirá en la oscuridad más absoluta. La Tierra dejará de ver su amado sol durante unos minutos que son cruciales y que pueden cambiarlo todo. Por ese motivo, algunos alumnos alargarán las vacaciones.

El eclipse solar del 8 de abril afectará a las clases

Las clases se van a cancelar en algunas partes del mundo que van a ver cómo se queda a oscuras su territorio. El problema es que no todas las partes del planeta van a tener la misma perspectiva de este eclipse. Será un momento en el que la Tierra dejará de ver el Sol por un momento, la luna se interpondrá en su camino.

Hay muchas leyendas sobre este fenómeno y todas y cada una tienen en este instante su razón de ser. Todo el mundo mira al cielo y está muy pendiente de lo que pasa en él, por un motivo.

La temporada de eclipses que estamos viviendo nos afecta a todos, la astrología es la ciencia que estudia los efectos de los astros sobre el ser humano. Desde el momento en que nace, como a través de ese universo en el que parece que el mundo se mueve y puede acabar siendo el que marque la diferencia.

Por lo que tendremos que afrontar un cambio de ciclo que acabará siendo el que marcará la diferencia con ese momento en el que la oscuridad nos invitará a reflexionar. Estamos ante un eclipse de Sol que se podrá ver de forma muy intensa en una zona del mundo. América del norte y especialmente México serán los lugares del planeta en el que mejor se verá ese Sol que se oculta.

Además de que este eclipse llega este año en un momento crucial, en plena Semana Santa y Ramadán que coincide en el mismo momento, casi de forma simultánea. Estos momentos religiosos se unen a lo que pasa en los cielos, con una situación realmente sorprendente.

En este país se cancelarán las clases

La Semana Santa se alargará un día más con la llegada de un eclipse que hará que los niños no vuelvan al colegio hasta el día 9 de abril. Podrán ver desde sus casas ese eclipse que ha hecho que medio mundo se prepare para lo peor. No es el primero de este tipo, ni será el último, pero siempre que el cielo se oscurece asusta un poco.

Nos enfrentamos a un cambio que durará unos minutos, pero transformará el día en noche y eso es algo que merece que veamos con especial atención. Es un espectáculo al que pocas veces podemos ver y que merecerá le pena que estemos muy atentos.

En Sinaloa el sol se oscurecerá y los alumnos no irán a clases, pero no será el único lugar en el que se verá desde casa. Tal y como nos indica la NASA: “Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas. Esto solo ocurre ocasionalmente, porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra. El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año.”

Esta temporada de eclipses puede traernos una serie de consecuencias inesperadas. Tal y como sigue la misma publicación, puede suceder que llegue un eclipse solar total: “Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol. Los habitantes de la zona que está ubicada en el centro de la sombra de la Luna cuando esta cae sobre la Tierra verán un eclipse total. El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los habitantes de la zona en el recorrido de un eclipse solar total pueden ver la corona del Sol, o su atmósfera exterior, que de otro modo suele estar oscurecida por la cara brillante del Sol. Un eclipse solar total es el único tipo de eclipse solar donde los espectadores pueden quitarse por un momento sus anteojos para eclipses (que no son iguales que las gafas de sol comunes) durante el breve período de tiempo en que la Luna bloquea completamente el Sol. El próximo eclipse solar total en Estados Unidos, México y Canadá será el 8 de abril de 2024.” Siendo México uno de los países que ha decidido suspender sus clases, alargando la Semana Santa.