Brillante o mate: ¿Es tan importante usar el papel de aluminio por un lado o por el otro?

¿Alguna vez te has fijado en que el papel de aluminio tiene dos lados distintos, uno brillante o mate? Éste es un elemento indispensable en la cocina, ya que tiene un amplio abanico de usos: cocinar en el horno, envolver alimentos antes de congelarlos o meterlos en la nevera… Sin embargo, a pesar de que llevamos toda la vida utilizándolo, la mayoría ni siquiera hemos reparado en este detalle. La diferencia entre ambos lados del papel de aluminio se debe al proceso de fabricación; uno queda más brillante por el contacto con los rodillos de la máquina, mientras que el otro queda mate.

Teniendo esto en cuenta, se dice que uno de los lados es el que debe estar en contacto con los alimentos. Pero, ¿realmente esto es así? Los expertos desmienten esta falsa creencia; Ambos lados son igual de efectivos para conservar alimentos, ya que cumplen la misma función tanto de protección como de aislamiento. Ahora bien, si vamos a utilizar el papel de aluminio para cocinar o asar, sí que es recomendable colocar el lado brillante hacia el interior para que refleje mejor el calor.

¿Por qué lado se debe utilizar el papel de aluminio?

Durante el proceso de producción, el aluminio se lamina hasta que alcanza un grosor muy fino. Para evitar que se rompa, el material se procesa en dos capas simultáneamente, generando un lado brillante y otro mate. Para conservar alimentos en el frigorífico o en el congelador, ambos lados cumplen la misma función. Sin embargo, cuando se usa el papel de aluminio para cocinar, sobre todo en en la parrilla o en el horno, los expertos sí recomiendan colocar el lado brillante en contacto con el alimento porque refleja mejor el calor, lo que puede influir en la que se distribuye la temperatura para un cocinado más uniforme.

En el caso de la carne, envolverla en papel de aluminio ayuda a mantener los jugos y evitar que se seque. Para que la corteza quede crujiente, los chefs recomiendan dorar la carne unos minutos sin el papel y luego cubrirla para terminar la cocción. Asimismo, es importante recordar que, si el jugo de la carne se mezcla con el papel durante mucho tiempo, el sabor puede alterarse ligeramente, sobre todo con carnes muy grasas.

En cuanto al pescado, la cocción al papillote es muy popular en hogares y restaurantes de todo el mundo. Al envolver la merluza o el bacalao, por ejemplo, con hierbas, limón y un chorro de aceite en papel de aluminio, se cocina en su propio jugo, conservando todos los aromas. Al abrir el «paquete» hay que tener mucho cuidado, ya que el vapor caliente se puede escapar y provocar quemaduras.

Respecto a las verduras, cuando se cortan en trozos medianos, se cocinan muchísimo mejor envueltas el aluminio, conservando su textura y sabor. Para evitar que se sequen, lo ideal es añadir un chorro de aceite. También se pueden agregar especias o hierbas.

Errores a evitar

En el día a día, hay una serie de errores en el uso del papel de aluminio que los expertos en seguridad alimentaria recomiendan evitar por el bien de nuestra salid. Por un lado, no es recomendable utilizarlo para envolver alimentos ácidos, como cítricos, tomates encurtidos, ya que estos pueden adquirir un sabor metálico muy desagradable.

Por otro lado, si bien se puede emplear para conservar alimentos en la nevera o en el congelador, no es un recipiente hermético y, por ende, permite la entrada de aire y bacterias, aumentando el riesgo de intoxicación. Para un almacenamiento prolongado, lo mejor es utilizar recipientes con cierre hermético.

Finalmente, es un error frecuente colocar papel de aluminio en la parte inferior del horno para recoger la suciedad que caiga durante la cocción. Sin embargo, esto interrumpe el flujo de aire, e incluso puede dañar el sistema interno de este electrodoméstico.

Otros usos en el hogar

Más allá de la cocina, el papel de aluminio puede ser el mejor aliado en distintas tareas de limpieza gracias a su versatilidad, su capacidad abrasiva suave y su resistencia. Uno de los usos más conocidos es la limpieza de utensilios metálicos, como parrillas o rejillas. Con una bola a modo de estropajo, estas superficies quedan impecables, ya que su textura ayuda a eliminar la suciedad adherida sin dañar excesivamente el metal.

En el caso de las ollas y sartenes, especialmente las de acero inoxidable, el papel de aluminio puede ayudar a eliminar manchas difíciles. Se puede combinar con bicarbonato o un poco de agua para crear una limpieza más efectiva. Sin embargo, no se recomienda usarlo en superficies antiadherentes, ya que podría dañar el recubrimiento.

Es importante recordar que el papel de aluminio no sustituye a los productos de limpieza específicos cuando se trata de suciedad muy incrustada o superficies sensibles.