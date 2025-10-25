Aviso urgente por esta estafa: si pagas en un datáfono esto es lo que debes tener en cuenta

Antes de pagar en un datáfono debes comprobar una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen el camino a nuestros datos a manos de estafadores. Cada vez más hay elementos que pueden estar trucados para robar nuestros datos.

Conseguiremos acabar con ese problema o susto que nos podemos llevar cuando alguien roba nuestros datos de la mejor forma posible. Pagar con datáfono no es tan sencillo como parece, sino más bien todo lo contrario. Debemos tener en cuenta que este tipo de detalle puede marcar un robo de datos importante.

Cuidado antes de pagar con un datáfono

A la hora de pagar con un datáfono o con nuestra tarjeta en cualquier lugar, debemos tener en cuenta una serie de elementos que son fundamentales y que quizás nos afecten de lleno. Hoy en día la seguridad ha aumentado mucho más de lo que nos imaginamos, pero eso no quiere decir que los sistemas sean infalibles.

En determinadas tiendas o tipos de pago, debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. De lo contrario, podemos sufrir las consecuencias de una serie de elementos que nos afectarán en primera persona, ya que nuestra tarjeta tiene conexión directa con nuestra cuenta corriente.

Ha llegado el momento de empezar a prepararnos para dar salida a una serie de detalles que quizás debemos tener en cuenta. Cada vez que ponemos nuestra tarjeta y PIN, nos exponemos a un robo. Es tan sencillo como clonar una tarjeta, algo que se puede hacer de varias formas posibles.

A la hora de pagar el PIN es un elemento que nos aporta bastante seguridad, pero cuidado porque también puede ser el detalle que nos haga perder mucho dinero. En esencia estamos ante un elemento que añade una mayor seguridad. Hace unos años debíamos presentar el DNI y hacer una firma. Algo que no es tan lejano en el tiempo, hoy en día necesitamos solo un PIN que es único de cada persona y que no puede ser transferido, a menos que su propietario así lo diga.

Pero cuidado, una experta en criminología nos regala un cambio que debemos tener en cuenta y que quizás no conocíamos. Las redes sociales nos sirven para descubrir unos detalles que harán saltar todas las alarmas. Si ves esto en un datáfono, será mejor que no lo uses.

Esto es lo que tienes que tener en cuenta antes de pagar en un datáfono

Una experta en criminología se ha convertido en viral en las redes sociales gracias al descubrimiento de una estafa que es quizás demasiado común. Muchas personas no paran de caer en una trampa que nos puede afectar de lleno, siempre que paguemos con tarjeta.

El datáfono puede tener un doble teclado y una ranura falsa por donde poner la tarjeta. De tal forma que los delincuentes pueden guardar los datos de la persona y la tarjeta, creando un clon o comprando varias piezas de tal forma que puedan solo añadiendo esa tarjeta falsa.

No nos daremos cuenta de la estafa hasta que no sea demasiado tarde. Aunque compruebes cada pago con cuidado en la aplicación del banco o en la carta que te llega con el extracto de la tarjeta, será mejor que te prepares para hacer frente a este enemigo de una manera distinta. En cualquier momento puedes sufrir la estafa, especialmente si no haces nada por evitar estas estafas.

El mayor riesgo es el hecho de que pueden tener tu tarjeta sin darte cuenta, por eso es importante estar muy atento al datáfono, especialmente cuando vas a pagar. Por lo que tendrás que estar muy pendiente de una serie de detalles que serán fundamentales y que quizás nos cambie para siempre la manera de pagar.

Si vemos este trucaje del datáfono conseguiremos evitar un problema mayor que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Lograr detectar el problema antes de tiempo será lo que ayudará a evitar una estafa mayor. Gracias a este tipo de elementos conseguiremos acabar con un tipo de estafas que se multiplican.

Por lo que tenemos que estar muy atentos a este tipo de detalles que marcan una estafa. Una manipulación intencionada de un datáfono puede acabar siendo lo que marque un error fatal o una alegría que acabará acompañándonos al ser capaces de saber si estamos ante un elemento claro o no.

Siempre que queramos conseguir que este cambio se acabe produciéndose de una forma esencial, es importante hacerlo de una manera importante. Los datáfonos parece que son la fuente de actuación de determinados estafadores que juegan con unos datos que son claves, los de aquellos que pagan con tarjeta y quizás con este vídeo viral conseguiremos detectar a tiempo de una forma o de otra.