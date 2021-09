El volcán de La Palma está causando sensación en todo el mundo. Y es que es un gran fenómeno que además ha arrasado con muchas casas y está siendo una tragedia para los pueblos cercanos. En este marco, la NASA lo ha fotografía, y así se ve la erupción del volcán de La Palma desde el espacio.

Aunque en la jornada de este lunes 27 de septiembre, el volcán se paró, este martes sigue echando lava y gases, y los expertos esperan que llegue al mar en breve. A fin de dar a conocer este fenómeno, el astronauta Thomas Pesquet, integrante de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, ha publicado una destacada fotografía en su twitter donde se ve el volcán.

La publicó el 22 de septiembre y en su tweet comentaba lo siguiente: “El volcán de #LaPalma en erupción. El resplandor anaranjado de la lava, en contraste con la negrura del océano Atlántico, resulta aún más impresionante. El brillo de la lava parece demasiado cercano al resplandor de las luces de la ciudad. #MissionAlphae.

La NASA ha recortado esta imagen, y ha realizado alguna mejora donde puede verse de manera más óptima la proximidad de la lava a las poblaciones de Los Llanos y El Paso.

¿Llegará al mar?

Los expertos creen que sí, pero tras el parón de ayer, tenían sus dudas. El Instituto Volcanológico de Canarias ha informado que la colada principal está ahora a 800 metros del mar y va avanzando.

¿Qué pasará cuando el volcán de La Palma llegue al mar?

Los expertos explican que si la lava toca el agua salada entonces hay una reacción química y tanto el mar como la atmósfera pueden llenarse de ácido clorhídrico, que no es bueno para los seres humanos.

En este sentido, se pide que las personas que están en la zona no se acerquen a los ríos porque también sería peligroso. En este caso, podrían producirse irritaciones en la piel y en los ojos. Además puede causar problemas respiratorios, algo que ya están experimentando personas que están cerca del volcán.

Y no solamente pasará ahí, si no que se prevé que esta nube llegue también a la península. En este caso, los expertos indican que las partículas de dióxido de azufre en el país no comportarían un riesgo para la salud, porque no están tan cerca y llegan entonces de forma muy diluida.