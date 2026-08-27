Arturo Pérez-Reverte (74 años): «Memoria histórica es toda, desde los íberos, los celtas, árabes o Flandes hasta las épocas más recientes»

Hablar de memoria histórica no significa únicamente mirar al siglo XX. Para Arturo Pérez-Reverte, el pasado de un país es mucho más amplio y está formado por siglos de conquistas, guerras, culturas, derrotas, victorias y transformaciones. El escritor, que a sus 74 años continúa reivindicando el conocimiento de la historia, resume su posición con una frase contundente. «Memoria histórica es toda, desde los íberos, los celtas, árabes o Flandes hasta las épocas más recientes».

Una mirada mucho más amplia

La reflexión de Arturo Pérez-Reverte parte de una idea sencilla, pero especialmente polémica en el debate público, ya que la memoria de un país no comienza ni termina en una fecha determinada. El escritor considera que, para comprender la España actual, es necesario conocer las diferentes sociedades que han pasado por la península y los acontecimientos que han ido construyendo su identidad histórica.

Su propia trayectoria literaria y periodística demuestra esa obsesión por recorrer el pasado. Durante cuatro años publicó su serie Una historia de España, un recorrido que comenzaba precisamente con íberos y celtas y avanzaba por fenicios, cartagineses, romanos, musulmanes, la monarquía hispánica y los siglos posteriores hasta llegar a la Transición.

Íberos, celtas y Al-Ándalus

Para Arturo Pérez-Reverte, conocer la historia implica asumir que España no nació de repente, sino que es consecuencia de una sucesión de pueblos y culturas. Los íberos y los pueblos celtas, la presencia fenicia y cartaginesa, la conquista romana, los visigodos y, posteriormente, la llegada de los musulmanes forman parte de un pasado extraordinariamente complejo.

Su serie histórica dedicó numerosos capítulos a ese periodo. También abordó la creación del Al-Ándalus y los reinos cristianos medievales, alejándose de una visión de la historia basada exclusivamente en héroes y villanos. En sus propios textos ha presentado la península medieval como un espacio de enfrentamientos, intercambios y mezclas culturales entre poblaciones muy diferentes.

Flandes también forma parte

La referencia a Flandes tampoco es casual. Arturo Pérez-Reverte ha convertido una parte importante de la historia militar española de los siglos XVI y XVII en materia literaria, especialmente a través de las novelas protagonizadas por el capitán Alatriste. El libro El sol de Breda, por ejemplo, está ambientado en 1625 durante las campañas españolas en los Países Bajos.