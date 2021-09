Hay veces en las que la realidad supera a la ficción, y esta es una de ellas. Las autoridades están investigando qué es lo que le ha podido ocurrir a una mujer a la que han encontrado en un lugar de difícil acceso de la isla croata de Krk, en el que sólo hay osos.

Fue un pescador el que encontró a la mujer, de 60 años de edad. Inmediatamante, dio aviso a las autoridades. Los rescatadores se desplazaron hasta el lugar con vehículos todoterreno y luego tuvieron que recorrer varios metros sobre las rocas hasta llegar al lugar donde ella se encontraba.

Según ha explicado un vecino a «24Sata», es una zona de la bahía complemente inaccesible ya que las rocas son muy afiladas, hasta el punto de cortar la goma de los zapatos. Es más, ni siquiera hay vida animal, sólo algunos osos o jabalíes que son capaces de llegar allí a nado en busca de comida.

Woman found at sea speaks perfect English but can't remember her own name https://t.co/ttOqsJv6r2

— The Irish Sun (@IrishSunOnline) September 19, 2021