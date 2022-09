El alucinante bar escondido en un monumento histórico

Bares hay muchos en todo el mundo y España bate el récord de ser el país que tiene más bares y restaurantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 contaba con 277.539 establecimientos hosteleros ( 1 por cada 175 habitantes). Una cifra que habrá disminuido a raíz de la Pandemia pero por suerte los bares de nuestro país ya hace tiempo que recuperaron su actividad. Podemos entonces acudir a ellos sin problema, pero si deseas conocer el bar más singular de todos deberás coger un avión y viajar hasta otra ciudad. En concreto hasta Londres porque es ahí donde se encuentra un alucinante bar que está escondido dentro de un monumento histórico.

El bar escondido en un monumento histórico

La Torre de Londres es uno de los edificios más notorios del mundo, notable por muchas cosas entre las que seguro que te va a sorprender descubrir que tiene un bar secreto.

Desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, la Torre albergaba presos políticos, muchos de los cuales fueron condenados a muerte. Guy Fawkes y Sir Walter Raleigh fueron encarcelados allí durante un tiempo, y los ejecutados en sus terrenos incluyen a Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, Lady Jane Grey y numerosos espías capturados durante la Primera Guerra Mundial.

Por suerte, en la actualidad la Torre de Londres se encuentra a años luz de su pasado macabro y se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de Londres. De hecho, es una popular atracción turística ya que suele exhibir las joyas de la Corona de Gran Bretaña cuando estas no se utilizan para coronaciones u otros fines ceremoniales. 23.578 piedras preciosas, que podemos ver en la Torre pero no sólo eso. Cuenta también con pub aunque no vas a poder entrar dentro a tomarte una pinta ya que es del todo exclusivo.

El bar es solo para Beefeaters

El bar, que recibe el nombre de Yeoman Warders Club se encuentra en un rincón privado de la Torre de Londres y es sólo accesible para quienes forman parte del nombre que tiene el pub: los Yeoman Warders, que coloquialmente son conocidos como los ‘ Beefeaters ‘ y que son los guardias que residen en la Torre de Londres, protegiendo el monumento en cuestión así lo que hay dentro (volvemos a mencionar las joyas de la Corona)

Similares a los guardias del Palacio de Buckingham, los Yeoman Warders se caracterizan por sus sombreros grandes y también son fotografiados a todas horas por los turistas (se estima que la Torre de Londres recibe a unos seis millones de visitantes al año).

Su bar, el Warders Club, tiene beneficios que ningún otro pub puede ofrecer, incluidas cervezas exclusivas . En concreto dos variedades, una cerveza llamada Beefeater Bitter y una cerveza llamada Yeoman 1485, se elaboran en Staffordshire solo para estos guardias. Si deseas probarla deberás unirtse a los Beefeaters, y hacerlo requiere 22 años de servicio militar, alcanzar al menos el rango de Suboficial y obtener la medalla de Servicio prolongado y buena conducta. En cuanto al origen del nombre ‘Beefeater’, no se sabe a ciencia cierta cuál es su origen pero puede provenir de los primeros días de la Torre, cuando a sus guardias se les pagaba parcialmente con raciones de carne de res, cuyo nombre en inglés es «beef».