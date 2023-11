Adiós para siempre a la mopa: hay un truco que funciona de verdad

La mopa tiene los días contados, después de que descubras cómo conseguir mantener tu casa como los chorros del oro. La limpieza no solo es algo estético, mantener la casa en orden y desinfectada nos servirá para mantener nuestra salud. A la hora de cuidarnos no solo comer bien y hacer ejercicio es fundamental, alejar la suciedad y mantener la casa en orden tiene efectos sobre cuerpo y mente. Si no tienes mopa o quieres un sistema que te permita mantener tu casa bien limpia, toma nota de un truco que funciona de verdad.

Di adiós para siempre a la mopa

Mantener la casa limpia no siempre es fácil, necesitamos que todas y cada una de las partes se mantengan limpias y para conseguirlo dotarnos de todas las herramientas a nuestra disposición. Para lograr que todo esté en perfectas condiciones, debemos empezar a prepararnos con la ayuda de un elemento que va más allá de la mopa. La mopa es un sistema efectivo para suelos.

Con la mopa podemos mantener los suelos limpios. Antes de ponerte manos a la obra con la mopa, debes tener en cuenta que se necesita mantenerla siempre limpia. Es decir, o usas un tipo de mopa desechable y la cambias cada vez que empiezas de nuevo la limpieza de la casa o lavas el cabezal con bastante frecuencia.

Si la mopa no está limpia puedes estar repartiendo toda la suciedad por la casa y ese no es el objetivo principal de este sistema, sino más bien todo lo contrario. La llegada de una serie de elementos que hace más difícil la limpieza, que estén a una altura diferente o que no podamos colocar bien la mopa para su limpieza, con lo que deberemos usar este sencillo truco.

La escoba con un trapo y unas pinzas es una opciónlimpie

Prepara la escoba, con ella podrás limpiar los techos y las partes con las que no llegas con la mopa. Para conseguir realizar la limpieza que necesitas, es importante hacerse con este elemento con el que podrás mantener tus techos perfectamente limpios. Usaremos un trapo o bayeta que servirá para no poner directamente la escoba sobre la pared, es un elemento que recoge la suciedad, por lo que puede estar lleno de polvo y de otros restos, aunque lo limpiemos muy bien.

Preparamos agua y le añadimos medio cacito de detergente. Pulverizamos la mezcla con este preparado, de esta manera conseguiremos que las paredes de la casa estén perfectamente limpias. Mojas un poco la bayeta con ella y la colocas con unas pinzas en la toalla, de esta manera conseguirás que te quede una herramienta totalmente nueva.

Solo debes colocar de esta manera la escoba y jubilar o dejar a un lado la bayeta. Mientras usas de esta manera tu escoba podrás llegar a los rincones a los que la mopa no llega y de esta manera podrás limpiar más a fondo. Es una manera ideal de conseguir que todas tus cosas estén en perfectas condiciones y nada afecte a esta limpieza. Un truco para mantener que el rincón más escondido de la casa no se escape de nuestra lucha diaria contra el polvo, las bacterias y cualquier impureza o insecto que se haya colado en nuestra casa.

De esta manera tan sencilla vas a lograr que te quede una casa siempre limpia, invirtiendo tiempo en ella, pero añadiendo a esta tarea un truco que te permitirá realizar este trabajo rutinario lo más rápidamente y mejor posible.