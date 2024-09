Adiós a planchar: el truco de los expertos para que la ropa salga lisa de la lavadora

Esto seguro que nos ha pasado a todos cuando sacamos la ropa de la lavadora: un cesto de prendas arrugadas que ni el mejor planchado es capaz de eliminar. Para evitar que planchar se convierta en un tedio y en una labor de horas es recomendable seguir una serie de pautas para que la ropa salga lo más lisa posible de la lavadora. Para ello, a continuación te contamos una serie de trucos para que te ayuden a presentarte en tu trabajo, en una cita o una quedada con amigos con toda tu ropa impoluta.

Planchar es un arte y también exige de cierto tiempo que muchas personas en su día a día no tienen. Ya sea por las jornadas interminables en el trabajo, el cuidado de los más pequeños del a casa u otros menesteres, lo cierto es que miles de españoles al día no tienen tiempo para dedicarle un par de horas a la plancha y para que tu ropa esté los más presentable posible es sacarla lo menos arrugada posible de la lavadora. Esto puede ser un gran paso para que algunas prendas no tengan que ser planchadas. Ni que decir tiene que a una camisa, por ejemplo, le tendrás que emplear más tiempo.

Para sacar la ropa lo más lisa posible de un programa de lavado hay una serie de trucos que te pueden ayudar mucho en tu día a día ya sea con tu ropa, la de tu pareja o la de los niños del colegio. Aquí influye desde el programa de lavado hasta el suavizante o jabón que utilices para que las prendas salgan después de una hora en la lavadora de forma impoluta. Sólo con su secado las tendrás a tu disposición para poder utilizarlas.

El truco para sacar la ropa lisa de la lavadora

Los trucos para no tener que pasar por la plancha y sacar la ropa de la mejor forma posible de la lavadora los ha dado José Gutiérrez, fundador de T’estimu Moda, que se ha convertido en una referencia en la materia gracias a lo vídeos que publica en las redes sociales, que cuenta con miles de reproducciones. Este influencer diferencia entre tres partes, el material de la ropa, la forma de introducirla en la lavadora y el modo en el que la tiendes una vez finalizado el programa de lavado.

De esta forma, José Gutiérrez deja claro en su vídeo que los materiales que se arrugan menos son los que «tienen al menos un 25% de fibra sintética». También señala que la ropa que está hecha con algodón 100% natural no hará falta plancharla. Esto en lo que respecta a los compuestos con los que están realizadas las prendas.

En lo relacionado a la forma de ponerla en la lavadora, José Gutiérrez destaca que no hay que introducirla «arrugada y de cualquier forma». Esto será clave para que no salga arrugada después del proceso de lavado. Para ello deja claro que hay que ponerla «plegadita» y con respecto al programa a utilizar, también que habrá que elegir uno con «pocas revoluciones de centrifugado».

El último proceso en este cuidado de la ropa tras pasar por la lavadora tiene que ver con la forma de tender las prendas. «Tiende la ropa bien estirada, le pones una pinza en una punta y otra pinza en la otra», dice a la vez que advierte que no hay que tender la ropa arrugada en ningún momento y tiene que estar bien estirada. Este creador de contenido en la red social Tik Tok también deja claro, por ejemplo, con respecto a los pantalones vaqueros, que hay que estirarlos bien a la hora de tener y después plegarlos de forma correcta para que no se hagan arrugas. Pueden ser colgados o plegados por la mitad.

También devela los trucos para planchar una camisa sin la necesidad de utilizar una plancha. Su truco, sobre una camisa de algodón es aplicar un spray con una mezcla de agua y alcohol de 70 grados. Esto se puede utilizar también entre las camisas de lino, algo más difícil de planchar.