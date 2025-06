Adiós a pagar más por tu maleta: el truco para burlar la multa de Ryanair que todos aplauden

Hay un truco para burlar la multa de Ryanair que todos aplauden, es importante estar muy pendiente de una serie de recursos para viajar más por menos. La realidad es que los vuelos low cost han cambiado para siempre la manera de movernos por el mundo. Podemos descubrir una forma de volar por el mundo de una forma que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Son euros menos que podemos hacer posible con este truco de la maleta.

No tendrás que pagar de más por tu maleta

Todos aplauden este truco para burlar la multa de Ryanair

El medio británico DailyMail nos ha revelado que: «Una madre de tres hijos ha revelado la forma ingeniosa en que esquivó el cargo por equipaje de 59 libras esterlinas de Ryanair cuando regresó de una escapada soleada. Los cargos adicionales a los que se enfrentan los viajeros cuando se van de vacaciones a menudo son un punto de contención. Para Natalie Sadler, de 43 años, todo estaba bien cuando abordó su vuelo de Leeds a Palma de Mallorca con su maleta de 10 kg».

Siguiendo con la misma explicación: «Pero a su regreso, a pesar de haber comprado el embarque prioritario para las vacaciones, se encontró con problemas el 20 de mayo. El embarque prioritario significaba que tenía derecho a una pequeña bolsa personal (40x20x25 cm) y una bolsa de 10 kg (55x40x20 cm). Aunque no hubo problemas con la maleta a la salida, cuando el personal de Ryainair le pidió que la colocara en el tamaño de equipaje, era «una miniatura» demasiado grande con una de sus ruedas colgando. A la madre de tres hijos se le dijo que tendría que pagar 70 € (59 £) para abordar el avión con su equipaje. Denominando la política como «absolutamente ridícula», Natalie estaba ansiosa por mantener su posición, negándose a entregar el dinero, ya que afirmaba que un miembro del personal era grosero».

Pudo evitar la multa con este ingenioso truco: «Con su aguda mentalidad, marchó hacia un bar cerca de la puerta de embarque y les pidió un artículo que la ayudaría a engañar al sistema. Vaciando su estuche recién comprado, apiló todos los artículos en la bolsa de la papelera, emergiendo victoriosa mientras lo metía en el casillero superior. El viajero inflexible dijo que no se trataba del dinero, sino del «principio», ya que el miembro del personal había sido «tan grosero». Ella dijo: «Abrí la maleta en la puerta para abordar y ella (el miembro del personal de Ryanair) estaba de pie a mi lado y llené la bolsa con todo lo que había salido de la caja. «Lo tiré sobre mi hombro como Papá Noel y simplemente dije ‘ahí tienes, puedes quedarte con eso. Y me fui al avión.’ Recordando cómo los pasajeros aplaudieron mientras ella abordaba su vuelo, triunfando con su bolsa de basura llena de ropa a rerro. Ella dijo que otros lo encontraron «divertido» ya que no podía llegar por el pasillo debido al tamaño épico de la bolsa de plástico. «Les dije [a los pasajeros del avión] que no había manera de que le diera nada de mi dinero después de la forma en que me habló. No hay posibilidad’, añadió. Aunque perdió su maleta, la madre de tres hijos estaba contenta con el resultado, ya que era más barato dejar atrás la maleta de cabina de 45 libras esterlinas en lugar de pagar la multa».