Adiós a las manchas del fregadero: el infalible truco para abrillantarlo y dejarlo como nuevo

El fregadero es uno de los elementos más usados en la cocina y está en constante contacto con la humedad. Por eso, es uno de los lugares más difíciles de limpiar, pero hay un truco para dejarlo impoluto.

La acumulación de suciedad y de cal puede hacer que el fregadero se vuelva amarillento y pierda su brillo. Por suerte, la creadora de contenido Yolanda Herrera nos ha regalado un truco perfecto.

Con este remedio casero dejarás el fregadero como nuevo en pocos minutos y sólo necesitas dos productos de limpieza que seguro que ya tienes por casa. Comienza a aplicarlo y verás como tu cocina está más limpia que nunca.

El truco infalible para dejar el fregadero como nuevo

La creadora de contenido en TikTok Yolanda Herrera se ha convertido en una de las influencers de limpieza más famosas en redes sociales. Más allá de su estilo irreverente la clave está en que todos sus trucos funcionan.

El éxito de sus remedios caseros ha sido tal que incluso ha escrito un libro con los más efectivos para dejar la cocina como nueva. De entre todos ellos, uno de los que más visitas acumula es éste; donde nos enseña a limpiar el fregadero y dejarlo brillante.

Lo más importante es que mientras nos explica cómo eliminar la suciedad de todas las partes del fregadero nos muestra los pasos y resultados ella misma. Hemos comprobado su efectividad.

Los pasos que explica Yolanda Herrera y que debes seguir son los siguientes:

Vas a utilizar productos químicos así que ponte guantes y mascarilla para protegerte.

para protegerte. Coge unos trozos de algodón y salfumán para realizar la primera limpieza.

para realizar la primera limpieza. Tapa el sumidero con un trapo para evitar manchas.

con un trapo para evitar manchas. Utiliza unas pocas gotas de salfumán y llega a los puntos más difíciles con el algodón para eliminar la cal incrustada .

. Con los restos de algodón y con un poco más de salfumán enjuaga el resto de la pila.

Con esto ya habrás conseguido eliminar gran parte de la suciedad y, sobre todo, ese tono amarillento que tan mal aspecto da, pero si quieres lograr un acabado brillante todavía puedes mejorar el remedio casero.

¿Cómo devolver el tono brillante al fregadero?

Yolanda Herrera completa la limpieza del fregadero con un sencillo remedio casero que completa al anterior. Sigue estas instrucciones:

La suciedad que ha quedado incrustada puede eliminarse con oxígeno activo desinfectante y un estropajo.

y un estropajo. Para facilitarte su uso puedes apoyarte en un atomizador .

. Haz únicamente movimientos circulares para no dañar el fregadero.

para no dañar el fregadero. Enjuaga con agua.

Con esto vas a lograr que el fregadero tenga un aspecto limpio y recupere el brillo de antaño. Además, puedes completar la limpieza pasando el estropajo por los grifos y la tubería del calentador.