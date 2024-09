Adiós a las arañas: un spray casero y efectivo que las ahuyenta al instante

Las arañas en tu casa tienen los días contados, eso sí, no debes matarlas, sino, ahuyentarlas al instante. Este insecto que acaba imponiéndose en cualquier espacio es uno de los que más molestos, especialmente si les tenemos miedo. Son animales que pueden acabar generando hasta una especie de psicosis. Por muy limpia que tengas la casa, pueden aparecer en cualquier momento y acabará marcando un antes y un después su llegada a tu hogar.

Tradicionalmente, son signo de buenos augurios, aunque no nos gusta tenerlas en casa, ya que son una plaga como cualquier otra. No se reproducen a gran velocidad, pero puede acabar siendo el que marque la diferencia. Mantener nuestra casa en orden es algo que debemos empezar a hacer y con este spray casero conseguirás acabar con uno de los insectos más comunes en todas las casas. Si tienes problemas con las arañas, no lo dudes, ha llegado el momento de poner en práctica una serie de trucos que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Toma nota de cómo crear un ahuyentador casero.

Las arañas se marcharán al instante

Las leyendas relacionadas con las arañas indican en la mayoría de las culturas que son sinónimo de suerte y de prosperidad. Tenemos casos recientes en Reino Unido, la mujer que vio no una, sino dos arañas en su casa e hizo caso al mensaje que le mandaban. Son indicador de suerte y de prosperidad.

La historia de Doris Stanbridge es una de esas historias modernas que nos hacen creer en la magia de las arañas, después de ganar la lotería. Según entrevista en el medio británico BBC: «No tenía pensado jubilarme hasta dentro de unos años, pero voy a dejar de trabajar en los próximos meses». Ella vio las dos arañas del dinero mientras estaba en casa y decidió comprar un premio de la suerte. La señora Stanbridge dijo: «Estaba en la cocina cuando sentí que algo me hacía cosquillas en el brazo. Miré hacia abajo y era una araña de dinero que se arrastraba desde mi mano. «Lo apagué, entré al invernadero y había otro». «Debería hacer la lotería», les dijo a sus hijas, que estaban con ella en ese momento. Después de su victoria, dijo: «No pensé en la entrada. Habíamos tenido mi fiesta de cumpleaños número 70 la noche anterior, así que habíamos estado ocupados. «Estaba revisando mis correos electrónicos, borrando fragmentos, cuando vi uno de la Lotería Nacional que decía: ‘Felicitaciones, usted es un ganador’».

Un spray casero y efectivo para ahuyentar las arañas

Una araña o dos, pueden traer buena suerte, pero más puede ser desagradable o quizás no creas en el significado de estos animales, así que puedes empezar a preparar un sistema que te ayudará a verlas desaparecer de tu casa a toda velocidad. Es un remedio natural que te sorprenderá en todos los sentidos. Los ingredientes para hacer este spray casero son:

Vinagre blanco

500 ml de agua y de 5 a 10 gotas de uno de estos aceites esenciales: lavanda, árbol de té o menta

Estos ingredientes los debes mezclar y utilizar al momento. Las arañas suelen buscar refugio en el interior de las casas cuando empieza el frío, por lo que, puedes empezar a verlas antes de lo esperado. Son unos insectos que pueden parecer desagradables, pero no pican y suelen ser fáciles de quitar.

Es cuestión de prepararse para despedirse de ellas de la mejor manera posible, eliminando la posibilidad de que se queden en casa con un aroma que no les gustará nada de nada. Es un spray que tiene un periodo de caducidad breve, es decir, los aromas de los aceites esenciales no suelen durar demasiado.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en la manera de conseguir que encaje a la perfección. Eliminando este tipo de detalles que son los que nos afectarán de lleno y pueden acabar siendo los que nos inviten a poner en práctica algunos elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Es la hora de empezar a generar algunos elementos naturales que protejan nuestra casa de algunas plagas. En concreto, debemos estar preparados para eliminar determinados problemas de salud o algunos miedos. Si te dan pánico las arañas con este sistema, podrás ver como no aparecen por tu casa.

Si no crees en la suerte que pueden anunciar, no compres lotería si las ves o sigue haciéndolo, nunca se sabe. Cada país tiene sus propias leyendas, por lo que, aquí en España no suelen ser animales que inviten a pensar en buenos augurios, sino más bien todo lo contrario, son seres que pueden transmitir emociones distintas, dependiendo de la casa a la que lleguen.