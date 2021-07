Desde siempre, los españoles hemos tenido localizados diversos puntos de nuestra casa para guardar esos ahorros que tan bien vienen cuando tenemos que hacer frente a un imprevisto, queremos darnos un capricho o, simplemente, queremos utilizar ese dinero para irnos de vacaciones.

Durante todo el invierno hemos ido guardando ese dinero que luego aprovecharemos en verano por ejemplo. Pero, cuando llega de nuevo el momento de ahorrar o guardar el dinero, ¿qué lugares de la casa son los más seguros, o por lo menos los más insólitos para guardar dinero?

Cajones de la cocina

Nadie buscará en los cajones de la cocina para encontrar dinero. Es recomendable coger algún cajón que no tenga mucho uso, guardar el dinero en una bolsa hermética y dejarlo debajo de algunos alimentos. Lo mejor es que esos alimentos no sean de uso diario para no tener que estar abriendo el cajón constantemente.

Otra opción en la cocina es dejar un bote tipo Cola Cao o algo parecido, para meter el dinero en él, siempre en una bolsa cerrada.

La nevera

Se trata de uno de los lugares más insólitos, pero también puede convertirse en uno de los más seguros de la casa. Solo tenemos que coger un bote, tipo mahonesa, limpiarlo y esperar a que se seque. Después podemos meter allí nuestro ahorros que seguramente nadie se percate de que eso no es mahones sino nuestra hucha.

En las macetas

Hay mucha gente que tiene admiración por tener macetas decorativas en casa. También nos pueden valer para guardar esos ahorros que no queremos que nadie vea. Tan solo meter lo que tengamos ahorrado en una bolsa y escoger el macetero más grande, sabiendo que será regado. Por esto es importante cerrar bien la bolsa.

En los libros

Uno de los lugares más recurrentes para guardar los ahorros y que se ha utilizado siempre. Podemos escoger libros más gordos y antiguos que suelen ser menos llamativos, o repartir el dinero entre varias colecciones. No debemos olvidar en qué libro lo hemos puesto para no volvernos locos a la hora de buscar estos ahorros.

Los zapatos

En todo armario siempre existen esos zapatos o zapatillas que no solemos llevar en mucho tiempo. Lo que podemos hacer es convertirlos en nuestra hucha personal y guardar aquí nuestro dinero. Es un lugar, donde sin duda, muy poca gente buscará ahorros u objetos de valor de nuestra casa.