Los 4 signos del zodiaco que peor suerte tendrán en 2024 por ser bisiesto

Este año es bisiesto, 2024 nos obsequia con un día de más que no todos los signos del zodiaco podrán aprovechar de la misma manera. Especialmente aquellos que no han hecho bien sus deberes son los que se toparán de lleno con la pared de los cambios. Solo se puede atravesar con mucha fuerza y determinación.

Si formas partes de esta lista de 4 signos del zodiaco, será mejor que te prepares, no traemos buenas noticias. Aunque cuidado, porque toda situación que se supera nos acaba haciendo más y más fuerte. Tendremos que estar preparados para afrontar determinadas novedades que nos afectarán de lleno.

2024 es un año bisiesto: tendrá estos efectos sobre el zodiaco

El zodiaco se verá afectado por este nuevo año que hará que tengamos un año más de piscis. Esos piscis que nacen en ese final de febrero y que se enfrentan a un día que aparece y desaparece en el calendario. No debe ser fácil poner una fecha que no aparece en todos los sitios y que cuesta de encontrar.

El 29 de febrero es el día que tendremos que afrontar una situación muy distinta a la esperada. Será un tiempo en el que estaremos muy pendientes de lo que pasa. Siendo un día que es casi mágico, una especie de portal en el tiempo en ese año en el que parece que la vida se alarga un poco más.

Pero cuidado porque estos años no suelen ser bueno, en especial para una naturaleza que en algunas ocasiones sigue estos patrones cambiados que pueden traernos consecuencias inesperadas. Un cambio de tiempo y también de sentimientos que nos aportarán una alta dosis de desafíos personales.

Todo nuevo año supone un reto, aunque en estos tiempos difíciles esta situación puede llegar hasta a complicarse en muchos sentidos. Por lo que al final de este recorrido tendremos que afrontar una nueva etapa que podría acabar siendo la que marque este ciclo. Tocará tomar decisiones y lo haremos de tal manera que nos enfrentaremos de lleno con todo un mundo de posibilidades.

La astrología nos ayudará a estar preparados para lo que está a punto de llegar. Si formas parte de esta lista, será mejor que te prepares para lo peor, quizás tengas que ponerte manos a la obra con ello, pero recuerda, no llegarás al final de este proceso si no acaba bien.

Estos son los 4 signos del zodiaco con más mala suerte este año bisiesto 2024

2024 no será un buen año para Sagitario. Son muchos los errores que has cometido y contra los que no hay marcha atrás. Tendrás que poner fin a una serie de elementos que serán los que te empujarán a estar más pendiente de ti que de los demás. El egoísmo se paga con creces y en este año del Karma todo puede pasar. Quizás te enfrentes a una situación radicalmente nueva que te invite a tomar medidas, de lo contrario, tendrás que sufrir las consecuencias de tus actos.

Capricornio tan preocupado que estabas por el dinero para nada. Puedes vivir una pérdida importante que te hará poner los pies en el suelo. Será el momento de empezar a cuadrar una serie de elementos que son fundamentales y que quizás nunca hubieras imaginado que te tocaría vivir. Perder todo lo que has ahorrado en busca de una cura milagrosa, es el fin de muchos que solo piensan en números y no en sentimientos. Este año 2024 puede ser el que te haga abrir los ojos ante una realidad que tienes frente a ti.

Leo no será un buen año para ti si estás pensando en atender una serie de peculiaridades que pueden llegar a ser las que te hagan salir de tu zona de confort. Aventurarse en un negocio nuevo te puede poner contra las cuerdas, aunque puedes pensar que lo tienes todo y más para llegar lo más alto posible, quizás no sea así. Primero piensa y luego actúa. Te sacará de más de un apuro cuando tengas que visualizar este final feliz que acabará llegando. Lo importante es arriesgarse y aprender de este proceso, no pienses tanto en el resultado como en lo que has ganado con él.

Libra tienes que ser más realista. Sigues esperando un milagro que nunca llega y que quizás no lo haga nunca. Son muchos los procesos a los que debes enfrentarte, pero al final de este recorrido, solo debes estar pendiente de uno de ellos. Cuando tu corazón habla toca escucharlo. Siéntete afortunado ante una serie de elementos a los que te enfrentarás y con los que podrás conocerte un poco más. Tu familia será la que actuará de salvadora cuando las cosas no terminen de ir como deberían.