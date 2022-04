Las tres historias de terror reales

¿Te gusta asustarte a ti mismo? ¿Te gusta tener escalofríos , ver películas de terror en la oscuridad? ¿Te gusta temblar mientras escuchas leyendas terroríficas? Este artículo está hecho para ti. Hemos enumerado 3 increíbles historias de terror que son reales.¡ Sí , historias reales ! Estas historias aterradoras y enigmáticas te pondrán la piel de gallina.

3 increíbles historias de terror reales

Algunas de esta historias de terror reales que ahora te contamos incluso han sido el origen de películas muy famosas.

El ojo del mal

¿Conoces la película «The Eye». Es una película de terror francesa y pocas personas saben que esta película está basada en una historia real de miedo. A los directores Xavier Palud y David Moreau les contó esta aterradora historia un taxista checoslovaco. Decidieron adaptar esta historia a una película y para que hablara aún más a los espectadores, cambiaron la nacionalidad de los protagonistas. En la película, por lo tanto, se trata de expatriados franceses en Rumania.

Esta es la verdadera historia: Una pareja de austriacos, expatriados en Checoslovaquia, comenzaron a percibir extraños fenómenos en su casa. La tele se encendía sola, los objetos desaparecían, la luz se encendía en medio de la noche y el teléfono empezaba a sonar sin nadie en la línea… Este infierno duró meses. Al final, la pareja fue perseguida y asesinada por una banda de asaltantes que provocaban los fenómenos para enloquecer a sus víctimas. Los perpetradores eran jóvenes malvados, todos ellos menores de 15 años.

La extraña muerte de Elisa Lam

La muerte de Elisa Lam está entre las muertes cuya causa es inexplicable. El cuerpo de la estudiante de 21 años fue encontrada por un trabajador de mantenimiento en un silo de agua en el Hotel Cecil, Los Ángeles, poco después de que los huéspedes se quejaran de que el agua sabía raro.

Un videoclip de la cámara de vigilancia mostró que fenómenos paranormales tuvieron la culpa de la muerte de la estudiante. Poco antes de su muerte, se puede ver a Elisa Lam entrando al ascensor y presionando los botones sin que se activara el movimiento del ascensor.

Así que mira a su alrededor, pensando que ve a alguien. Es al minuto 57 que el video se vuelve realmente extraño… La joven comienza a agitarse y parece comunicarse con una persona invisible… Las imágenes de las otras cámaras han probado que la joven estaba sola en el pasillo y que no había nadie. no hay razón para que ella actúe así. No se encontraron rastros de drogas o alcohol durante su autopsia. Ten en cuenta que se sabe que el Hotel Cecil ha albergado asesinos en serie y ha sido el escenario de muchos crímenes como el de esta joven.

La historia de Doris Bither

¿Conoces la película “The Grip”? Fue lanzado en 1982 y cuenta la historia de una mujer que es víctima de las fuerzas del mal que la violan. Lo que poca gente sabe es que esta película está basada en una novela de Frank De Felitta que a su vez estaría inspirada en la terrible historia de una madre soltera en la década de 1970.

De hecho, Doris Bither era una madre soltera que dijo que fue víctima de las fuerzas del mal que vinieron a violarla por la noche. Vecinos suyos afirmaron haberla arrojado violentamente contra las paredes sin ver nunca a otras personas con ella. Incluso se llamó a dos investigadores paranormales que presenciaron escenas muy perturbadoras. Kerry Gaynor y Barry Taff dijeron que vieron objetos que se rompían sin motivo en la casa de Doris, puertas que se cerraban de golpe sin motivo y una espesa niebla verdosa que a veces aparecía a su alrededor. Doris se mudó innumerables veces, pero sus demonios la siguieron hasta que murió en 1995 de una infección pulmonar. Sus hijos fueron posteriormente objeto de fenómenos similares durante varios años después de su muerte.

El cuerpo de la joven quedó cubierto con huellas de esta violencia. Nadie sabrá realmente lo que le pasó a Doris. Lo que sí saben los investigadores es que Doris había sufrido violaciones y abusos cuando era niña. También había sido golpeada por sus compañeros y estaba particularmente inestable psicológicamente. Es por esto que los investigadores inicialmente creyeron que estaba loca, pero se vieron obligados a enfrentar los hechos al presenciar ellos mismos fenómenos más que extraños.