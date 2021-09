Trentemøller publica su nuevo single ‘In The Gloaming’ este viernes y anticipa así su nuevo disco ‘Memoria’, que verá la luz en 2022. Se trata del sexto álbum de estudio que el compositor, músico y productor danés, afincado en Copenhague, lanza al mercado.

En ‘Memoria’ confluyen la inspiraciones, ciertas coincidencias e incluso alguna que otro relato sobrenatural. Trentemøller ha ido publicando durante los últimos meses los singles ‘No One Quite Like You’, ‘Tricky’ y ‘Golden Sun’. Esto ya anticipaba para sus fans que el danés estaba cocinando algo nuevo.

El nuevo single ‘In The Gloaming’ es una canción en la que la presencia dreampop y shoegaze están omnipresentes en el ADN creativo de Trentemøller. Es el primer sencillo en extraerse del próximo álbum –cuyo título será ‘Memoria’- y esos elementos están suspendidos en una efervescencia de sintes arpegiados y respaldados por una especie de ‘versión moderna de un ritmo clásico’. Suena como el futuro grabándose en el estudio Motown, y como se hubiese reubicado en el 1991 junto al río Támesis. Se presenta como una nueva forma de pop espacial electrónico, uno con elementos de añoranza y solemnidad.

A todos les gustan las sorpresas, por lo que los fans acérrimos de Anders Trentemøller se alegraron cuando el danés publicó un par de singles inesperados a principios de este verano. ‘Golden Sun’ y ‘No One Quite Like You’, un boceto íntimo y sencillo con voces de ‘Tricky’. Darle cancha a las paradojas es algo innato en el modus operandi de Trentemøller, tanto que como bien recordarás su último disco se tituló ‘Obverse’.

En el 2019, Trentemøller publicó su último álbum, ‘Obverse’ y fue un ejercicio de lo que se podría hacer sin tener en mente interpretarlo luego sobre el escenario. No fue un factor a tener en cuenta entonces. Abrió algunas puertas y marcó un capítulo distinto. ‘Memoria’, por otro lado, si que suplica ser presentado en directo. Y así se espera que suceda durante el 2022.

El atardecer es un momento de reflexión y transición. Esos ingredientes están presentes en ‘In The Gloaming’, tanto en la música como en la letra (ambas escritas por Trentemøller). Eso sí, es Lisbet Fritze, la fiel colaboradora desde hace mucho tiempo de Anders, quien se entrega con su voz. Impecable y profunda mientras mantiene una tonificante conversación en todo momento con la línea de bajo. Con audacia y sumo cuidado se suman también notas de guitarra que incluso se pueden asemejar a un coro de ángeles, estos, guiándonos a través de la canción. Es, en definitiva, una pieza épica de pop renacentista que anuncia el primer larga-duración de Trentemøller después de tres años.

Trentemøller sobre su nuevo single

El propio artista Trentemøller ha hablado sobre su nuevo single ‘In The Gloaming’: «Es una canción sobre las vicisitudes de una amistad ambigua. La sensación de estar enamorado de una persona que inconscientemente te arrastra hacia lo más hondo, y como uno procura de encontrar una vía de escape a esos patrones nada sanos».

Además, el compositor danés ha explicado que «quería que la canción tuviese algún tipo de sonido épico que ocultase ese gran dilema. Por lo cual, tanto el poderoso golpe de batería, como las guitarras ondeantes y la línea de sintetizador son lo más parecido a un himno. Esta ha sido la primera vez que he escrito ambas, la letra y la melodía vocal. Finalmente, la inquietante voz de Lisbet Fritze le dio vida a todo de una manera increíblemente hermosa».